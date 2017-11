Megjelent egy ingyenpénzes nagy EU-pályázat, öt másik módosult

új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy

új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

Még hétfőn jelent meg a hivatalos uniós pályázati oldalon a "KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén" című (GINOP-2.1.8-17 kódszámú) felhívás, amelynek keretösszege 17 milliárd forint és2018. február 15-én 12 óráig lehetséges. pályázat olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnálAz igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint.A napokban további lényeges fejlemények is történtek a cégek által kiemelten figyelt gazdaságfejlesztési pályázatok körében. Ma például módosult a még 2015-ben megjelent, de túligénylés (170 milliárdos igény) miatt már régen felfüggesztett, anno(GINOP-2.1.7-15 kódszámú) felhívás szabályrendszere. A módosításokat ezen a linken foglalták össze. Támogatott Projektkereső szerint csak 454 céges nyertest hirdettek ki a pályázati adatbázis szerint 28,5 milliárdos megítélt támogatás mellett, de(jellemzően a 75%-os előleg formájában). Bőven van tehát még eredményhirdetésre váró pályázat ésAmint egy mai külön cikkünkben már megírtuk: a mai újranyitás mellett módosult a "Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel" című (GINOP 4.1.1-8.4.4-16 kódszámú) felhívás. A módosításokat az itt elérhető táblázat foglalja össze. Ennek a pályázatnak egyébként a napokban a monitoring tájékoztatója is módosult a felhívás 2017. október 31-i módosításának megfelelően. Erről részletek itt találhatók. A napokban szintén módosult a "Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása" című (GINOP-3.2.4-8.2.4-16 kódszámú) felhívás, amelynek részletei itt találhatók. Szintén módosult a napokban a "Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása" című (GINOP-3.2.6-8.2.4-17 kódszámú) felhívás, és a változások jegyzéke ide kattintva érhető el.A "Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" című (GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódszámú) felhíváshoz tartozó monitoring tájékoztató is módosult a 2017.09.06-án módosított felhívás tartalmának megfelelően, erről itt találhatók részletek.