Itt kérheted az uniós hiteleket, támogatásokat: dübörög a kedvezményes finanszírozás

Egyedi rendszerben osztják a támogatásokat

OTP Bank;

FHB;

Budapest Bank;

MKB Bank;

Gránit Bank;

Takarékbank;

B3 TAKARÉK Szövetkezet;

NHB Növekedési Hitel Bank.

Ebben a modellben az egységes szabályokat és üzleti döntéseket központi irányítással, az MFB hozza meg, aki saját maga szerződik a pályázókkal, míg a pályázatok kezelését, a szerződéskötési feladatokat, a kapcsolattartást, a panaszkezelést az ebben járatos, tapasztalt hitelintézeti fiókok látják el.

2014 és 2020 között minden eddiginél több, 12 ezer milliárd forintot meghaladó uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére, aminek a 60 százalékát gazdaságfejlesztésre szánja a kormány. Egy Európában egyedülálló intézményrendszer gondoskodikA program segítségével elsősorban a vállalkozások kaphatnak kedvező feltételű hiteleket hosszú távú finanszírozáshoz, míg a természetes személyek, társasházak, lakásszövetkezetek, lakóingatlanok pedig energia-megtakarítást növelő, korszerűsítési munkálatokra kaphatnak támogatást, akár tárgyi fedezet nélkül is.A hitel-és vissza nem térítendő forrással kombinált hiteltermékek több mint 700 milliárd forintos keretösszegének értékesítésére a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 2016-ban egy 442 MFB Pontból álló hálózatot hozott létre, melynek további 200 ponttal való bővítésére közbeszerzési pályázatot hirdetett. A 2017 májusában lezárult pályázaton nyertes pénzintézetek - a már meglévő konzorciumi partnerekhez hasonlóan -, saját hálózatukon belül, ám megkülönböztetett egységként, önálló arculattal közvetítik a termékeket. Az így összesen már több mint 1600 fiókból és tagintézményből álló hálózat tagjai a következő szereplők:A rendszer működtetésének költségei, a kapcsolódó hitelezési kockázatok az EU-s programszámla keretére elszámolhatók, ezért azok nem terhelik az állami költségvetést, és nem hordoznak kockázatot az MFB gazdálkodása számára.Októberig a visszatérítendő pénzügyi eszközök valamelyikére már közel 6 000 kérelem érkezett az MFB Pontok országos hálózatában. Az elutasítási arány nagyjából 10%-os, ami nem mondható magasnak. Az igénylések közül több mint 1200 ügyféllel már szerződést is kötöttek közel 75 milliárd forint értékben, a folyósított szerződések száma már közelíti az ezret, az összeg pedig az 50 milliárdot - derült ki a Portfolio őszi rendezvényén.

Most teljesedett ki a hálózat

2017. július 31-ig 568 MFB Pont jött létre az országban, amelyet 74 további pont megnyitása követett az elmúlt hónapokban. Ennek köszönhetően az eredetileg is tervezett 642-re emelkedett a hálózat nagysága, ebből összesen 63 első kategóriájú MFB Pont, amelyek a teljes hitelezési és értékesítési folyamatot végzik az összes elérhető termék esetében.

Jelenleg, november elején, összesen még több mint 210 milliárd forint áll rendelkezésre a vállalkozások hosszú távú beruházásainak, illetve a lakosság energiahatékonysági fejlesztéseinek támogatására

Azoknak is jut, akik eddig nem kaptak

Az MFB Pontokon keresztül értékesített hiteltermékek esetében az egyik fő cél területileg is a minél szélesebb körű forráskihelyezés. Az MFB most már partnerhálózatának köszönhetően a fővárostól kezdve, a megyeszékhelyeken át, egészen a kisebb településekig mindenhol jelen van, hogy segítse a vállalkozásokat: országosan a lakosság 72%-át, illetve a vállalkozások 83%-át éri el helyben.

A korábbi rendszerben a közvetítők a legalacsonyabb kockázati profilú ügyfeleket részesítették előnyben, így döntően azok a vállalkozások jutottak EU-s támogatáshoz, akik a piacról is kaphattak hitelt, míg a nehezen finanszírozható kkv-k gyakran lemaradtak a forrásokról. Az MFB ezért a fentieken kívül úgy alakította ki a hiteltermékek feltételrendszerét, hogy azok is hozzáférhessenek a forrásokhoz, akiknek korábban erre nem volt lehetőségük.

Az MFB Pontok hálózatát azért hozták létre, hogy a vállalkozások egyszerű ügyintézés mellett, gyorsan és helyben juthassanak hozzá a fejlődéshez szükséges forrásokhoz. Először 26 ponttal kezdte meg működését Budapesten és a megyei jogú városokban 2016 májusában, azóta pedig több száz egységgel bővült országszerte.További 260 második kategóriájú, ahol megvalósul az országos elérést igénylő termékek teljes hitelezési és értékesítési folyamata, illetve 319 harmadik kategóriájú MFB Pont, melyek fő feladata a tájékoztatás és az ügyfél érdeklődés továbbítása. Tovább bővült a fővárosi pontok száma is, így már 18 budapesti igényelhetők uniós források.Az OTP a MFB legnagyobb partnere: novembertől a vállalkozások már az OTP Bank 163 bankfiókjában igényelhetik az európai uniós forrásból származó hiteleket. Ezeken a pontokon - ahogy a többi hitelintézet esetében is - más bankok ügyfelei is elérhetik az európai uniós forrásból származó 0 százalékos kamatozású, valamint a vissza nem térítendő támogatással kombinált hiteleket.- mondta el a Portfolio-nakügyvezető igazgatója.A vállalkozásonként igényelhető 1-3000 millió forintos összeget számos versenyképességet javító célra lehet fordítani. Az Önálló Hitelprogramok keretében kamat, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj és szerződésmódosítási díj nélkül juthatnak a vállalkozások forráshoz. A Támogatással Kombinált Hitelprogramok pedig vissza nem térítendő támogatást és kedvező kamatozású, visszatérítendő hitelt nyújtanak.Néhány ezer fős települések bankfiókjai is bekapcsolódtak a hálózatba, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy gyorsuljon a gazdaságilag elmaradottabb térségek felzárkóztatása, és a vidék a saját lábán is meg tudjon állni. A hálózat ugyanakkor azokra a nagyobb településekre is hangsúlyt fektet, ahol sok kis- és közepes vállalkozás működik, és ahol a tapasztalatok szerint a legnagyobb az érdeklődés az uniós pályázatok iránt.Az elérhető vállalkozói termékek szabályrendszere több ponton lazult szeptember elsejétől, így a fedezeti szabályok könnyítése mellett az is lényeges, hogy immár az MFB Pontokon igényelt kombinált hiteltermékek folyósításáig felvett átmeneti jellegű kereskedelmi banki hitelek kiváltására is felhasználhatók ezek az uniós kombinált hitelek.