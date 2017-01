105 ezer magyar köszönheti az állását ennek a brüsszeli pénzcsapnak

Emberek millióinak életében jelent meg az ESZA

Magyarok százezrei kerültek kapcsolatba az ESZA-val

411 ezren sikerrel végeztek el különböző képzéseket,

több mint 105 ezren helyezkedtek el a munkaerőpiacon, és

98 ezren szereztek képesítést az elmúlt években az (ESZA) keretében megvalósult programok segítségével.

Az ESZA-ról bővebben

Az EU ma tette közzé az értékelő jelentését azokról a beruházásokról, amelyek a 2007-2013-as időszakban az Európai Szociális Alap (ESZA) forrásaiból valósultak meg. A 2014 végéig elért eredményeket vizsgáló összefoglaló szerintAz ESZA-finanszírozású projektek résztvevői közül 13,7 millióan számoltak be egyéb eredményekről, köztük például arról, hogy új készségekre tudtak szert tenni.Az értékelés szerint 2007 és 2014 között az ESZA meghatározó szerepet játszott az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéssel kapcsolatos tagállami és uniós prioritások megvalósításában, illetveAz ESZA-programokban nagyjából egyenlő arányban vettek részt inaktív személyek (36%), foglalkoztatottak (33%) és munkanélküliek (30%). A fő célcsoportot az alacsony képzettségűek (40%), a fiatalok (30%) és a hátrányos helyzetű személyek (legalább 21%) képezték. Az alapból 51,2 millió nő részesült támogatásban.A jelentés külön összefoglalót is tartalmaz Magyarországra, amely szerintA jelentés szerintA bő 4 milliárd eurós keretösszegből a munkavállalás előmozdítására 897 millió eurót fordítottak, 2,6 milliárd euró ment a humánkapacitások fejlesztésére, további 432 millió euró pedig a társadalmi bevonódást elősegítő programokra.Az Európai Szociális Alap (ESZA) az EU legrégibb pénzalapja, melyet még a Római Szerződés hívott életre 1957-ben. Az emberi erőforrásba való beruházások legfőbb európai eszköze, mely előmozdítja a foglalkoztatást és a társadalmi befogadást. Az alap kiemelt céljai közé tartozik, hogy segítsen az embereknek állást (vagy jobb állást) találni, előmozdítsa a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációját, és méltányosabb életfeltételeket biztosítson mindenki számára.A 2007-2013-as programozási időszakban az ESZA jóvoltából összesen 117 műveleti program működött a 28 uniós tagállamban. A programok különböző célterületekre irányultak: 59 közülük a "Regionális versenyképesség és foglalkoztatás" ESZA-célkitűzés alá tartozott, 42 a "Konvergencia" célkitűzés alá, 16 program pedig egyszerre több célkitűzés megvalósítására irányult. A megosztott irányítás elvével összhangban a Bizottság és a tagállamok együtt határozzák meg a programok prioritásait és céljait, majd az érintett tagország választhatja és fejlesztheti ki a programhoz tartozó - az állampolgárainak szükségleteit leginkább kielégítő - konkrét projekteket.2007 és 2013 között az ESZA által felhasználható költségvetés összesen 115,6 milliárd eurót tett ki. Ebből 76,8 milliárd euró az uniós költségvetésből származott, 35,1 milliárd eurót a tagállamok bocsátottak rendelkezésre, 3,7 milliárd euró pedig magánforrásokból gyűlt össze. A programok 2007. január és 2015. december között valósultak meg.Egy sor fontos változás bevezetésére került sor az előző programozási időszakhoz képest. Ezek közül főképp a következők említendők meg: 2007 és 2013 között a programok a korábbiakkal összevetve szorosabb szálakkal fűződtek az uniós foglalkoztatáspolitikához, a foglalkoztatással kapcsolatos uniós célkitűzésekhez és az erre a szakterületre vonatkozóan kiadott országspecifikus ajánlásokhoz, valamint nőtt a rugalmasság a közös célok elérésének módjára vonatkozó döntések meghozatala tekintetében.A függetlenség biztosítása érdekében az értékelést külső szakértők végezték. Az értékelő jelentést egy előkészítő tanulmány, öt - az ESZA összes célterületére kiterjedő - tematikus tanulmány és egy összefoglaló jelentés alkotja. A jelentés elkészítéséhez a Bizottság felhasználta egy, a témában korábban lefolytatott nyilvános konzultáció eredményét is.