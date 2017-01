A kormány idén elárasztja az országot uniós pénzzel

Hogyan látja és értékeli a 2016-os évet az uniós pályázatok tükrében?

"A kormány által ígért, strukturális átalakítások a vártnál hosszabb időt vettek igénybe, azonban az tavalyi évben részben teljesültek várakozásaink: a 2015-ös pályázati mélypont után a hazai gazdaság kulcsterületein (energetika, IKT, KKV kapacitásfejlesztés, vidékfejlesztés) is kiírásra kerültek azok a pályázatok, melyeket a piaci szereplők nagyon vártak."A szakértő hozzátette: "A bírálati rendszer átalakításra került, bár ennek hatásai egyértelműen negatívan befolyásolják a 2016-os összképet: számos benyújtott pályázat értékelése késett, illetve késik, ami a gazdasági szereplők számára jelentősen nehezíti a vissza nem térítendő támogatásokkal való tervezhetőséget, ráadásul a pályázatok forrásallokációs problémája miatt a pályázati kiírások megjelenése is többször csúszott. Ugyanakkor a már megjelent kiírások majd mindegyikében szereplő kötelezően felveendő kölcsön fogadtatása kettős: az értékelésnél továbbra is a tőkeerős, gazdaságilag stabil szereplők preferáltak, akik jellemzően megfelelő mértékű önerővel, vagy megbízható banki kapcsolatokkal rendelkeznek, így számukra a visszatérítendő támogatás nem jelent könnyebbséget.""Vállalkozásfejlesztés szempontjából a 2016-os év a kettősség éve volt. Az esztendő egy hosszú várakozási időszakkal kezdődött, hiszen egyrészt sokáig nem nyíltak meg új pályázati kiírások, másrészt a 2015 év vége és 2016 eleje között benyújtott pályázatok esetében nem záródtak le az értékelési folyamatok. Annak ellenére, hogy az EU-s csatlakozásunk óta már két programozási cikluson vagyunk túl, a pályázatok értékelésének sebessége továbbra sem éri el a várakozások elvárásainak megfelelő szintet."Boros Áron ugyanakkor úgy látja: "Több, régóta várt pályázat kiírása hosszú hónapokon keresztül húzódott, majd e pályázatokat dömpingszerűen, az év utolsó két hónapjában jelentették meg a hatóságok. Ezen pályázatok iránt - mint például a kapacitásbővítő, az energetikai, az infokommunikációs, illetve a kutatás-fejlesztési - várhatóan igen magas igény fog mutatkozni, ezért azok felfüggesztése sem fog sokáig váratni magára; ez bizonyos kiírások esetében már akár 2017. január végén, illetve februárban bekövetkezhet. Ráadásul életszerű, hogy az említett pályázatok közül egyazon vállalkozás gyakran több kiírásra is fog pályázatot benyújtani. Ennek eredményeként az év végi ünnepi időszak beékelődésével igen rövid időszak fog a pályázók rendelkezésére állni arra, hogy párhuzamosan akár 2-3 pályázatot is kidolgozzanak, ami minden tekintetben igen megterhelő lesz a számukra.""A mostani ciklus egyik legfontosabb eseménye, hogy idén elérhetővé váltak az MFB Pontokon keresztül a visszatérítendő források: elsőként a 0%-os kamatozású hitelek, az év végén pedig új, hitel- és vissza nem térítendő támogatással kombinált hitelprogramokat hirdettek meg, amit nagy várakozás előzött meg a cégek részéről. A minden szempontból új finanszírozási megoldással még ismerkednek a vállalatok, így különösen fontosnak tartjuk, hogy ezekről a termékekről aktív párbeszédet tudjunk folytatni az érintett cégekkel, felkészítve őket a sikeres pályázatra (a Budapest Bank az MFB pályázatán nyertes konzorcium tagjaként 22 MFB Ponton közvetíti ezen lehetőségeket)."A bank hozzátette: "Az agráriumban az év a pályázati dömpingről szólt: gyakorlatilag a teljes hétéves beruházási keret elérhetővé vált, és nagyrészt le is zárult; jelenleg mindenki az eredményekre vár. A GINOP-ban érintett feldolgozóipari cégek jelentős, elsősorban eszközbeszerzési beruházásokba kezdhettek bele az év első felében elbírált 120 milliárd forintnyi támogatás alapján. Ebből kisebb volumenben, de szabad vállalkozási zónákban kereskedő és szolgáltató vállalkozásoknak is jutott. Kiemelkedő volt a GINOP-ban idén az innovációs terület, ahol a nagyobb projekttel rendelkező cégek pályázhattak sikeresen.""Megjelent a pályázati kiírások többsége, azonban sajnos több esetben az intézményrendszer - a túlterheltsége okán - nem tudja tartani a döntéshozatalra vonatkozó eljárási határidőket - tudunk olyan K+F pályázatról, ahol 10 hónapja várják a döntést. Az előlegek miatt formálisan nőnek a kifizetések, azonban az előlegek nem jelentették a pályázatok szerinti projektmegvalósítások megkezdését csupán a jövőbeni költségek előfinanszírozását, így ezen kifizetések gazdaságra gyakorolt hatása meglehetősen korlátozott volt 2016-ban.""A 2016-os év elé nagy várakozásokkal tekintett a gazdaság összes szereplője, mivel a kormányzati terveknek megfelelően nagy számú pályázati kiírás (melyek közül kiemelkedtek az alábbi tervek: 1.234 milliárd Ft GINOP, 115 milliárd Ft VEKOP és több mint 800 milliárd Ft összegű VP) megjelenése volt várható a fejlesztési irányok széles spektrumán. Ez jelentős keresleti nyomást eredményezett a piacon, amely megfigyelhető volt abban is, hogy az év során több megjelent pályázati kiírás esetén többszörös túligénylés jelentkezett a vissza nem térítendő támogatásokra. Ezzel viszont egyértelművé vált az is, hogy mely területekre lenne érdemes forrásokat átcsoportosítani, hol jelentkezik valódi kereslet a fejlesztési támogatásokra. A kormányzat ezt felismerte, és a népszerű kapacitásbővítő vállalati pályázatokat újra meg tudta hirdetni az év végén.""Hatalmas várakozás előzte meg 2016-ban a 2014-2020-as Európai Uniós keret pályázatait. Végül mind a pályázatok számát, mind a célterületekre szánt keretösszegeket tekintve kiemelkedő év lett az idei a kkv-k számára. A 2015-ös évre a kis- és középvállalkozásoknak jutó közel 300 milliárd forinthoz képest 2016-ban több mint 800 milliárd forint vissza nem térítendő és több mint 300 milliárd forint kamattámogatott hitel vált elérhetővé és/vagy lehívhatóvá a Magyarországnak szánt kkv-s keretekből."Az ügyvezető szerint: "Ha a 2016 pályázati kereteit nézzük, megállapítható, hogy a kormányzat célzottan a kkv-k innovációs potenciálját kívánta erősíteni, hisz a fejlesztési keretek közel 40%-a különböző innovációs pályázatokra került kiírásra. A magas keretösszegek ellenére ezeken a pályázati kiírásokon volt a legnagyobb a túljelentkezés is, hisz például a 72 milliárd forintos keretösszegű GINOP-2.1.1 kiírásra ötszörös, míg a GINOP-2.1.7-es prototípusfejlesztésre kiírt pályázatra több mint négyszeres volt a túljelentkezés. Az innováció mellett a kapacitásbővítést célzó pályázatokra fordították a legtöbb összeget, ugyanis a keret több mint negyede ilyen jellegű fejlesztéseket támogatott. Összességében kedvező év volt 2016 a beruházást tervező kis- és középvállalkozásoknak, mert számos területet tudtak pályázati forrásból fejleszteni.""Míg 2015 elsősorban az előző programozási időszak lezárásáról, addig 2016 már az új operatív programok megvalósításának elindításáról szólt. A 2016. évre vonatkozó — egyébként rendkívül ambiciózus — kötelezettségvállalási és kifizetési célkitűzések az év végéig előre láthatólag nem fognak 100%-ban teljesülni, de a várható 80-90%-os teljesülés is olyan teljesítmény, ami felülmúlja sok szakértő várakozásait."Hozzátette: "Míg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) kifejezetten erősen indította a tavalyi évet, addig a humán és szociális pályázati felhívások (EFOP) csak az év második felében kezdtek el tömegesen megjelenni. Az IKOP közlekedésfejlesztési kereteit azonnal 100%-ban meghirdette az Irányító Hatóság; ezen a területen a kifizetések már most meghaladták az említett kormányzati célkitűzéseket. A KÖFOP közigazgatási fejlesztéseinek beindulását az év eleje óta tartó kormányzati átszervezések nehezítették meg."Továbbá kifejtette: "Az eddig történt kifizetések túlnyomó részben előlegek, azaz (még) nem áll mögöttük tényleges teljesítés. Ehhez szükséges volt a szerződések megkötése, azaz mostanra már nagyrészt eldőlt, hogy ki milyen projekt megvalósításában hogyan fog részt venni; de a kifizetések nemzetgazdasági hatása inkább csak a idei évtől lesz tapasztalható.""A pályázatok meghirdetése dinamikussá vált, mindamellett a kiírók figyelembe veszik a piac szakmai javaslatait. Tapasztalataink szerint azonban a brüsszeli hozzáállás sokszor gördít akadályokat a folyamatok elé: mintha minden megoldás rossz lenne, mert nem passzol az Unióban megszokott mainstream vonalhoz.Fontos kockázatot és akadályt jelentenek tehát az uniós intézmények aggályai, melyek időbeli késéseket vetítettek előre már az év elején is, és valóban lassult is a forrásfelhasználás."Krisán László megjegyezte: "Az 50 százalékos előleg, az új állami pályázatértékelési és irányítási rendszer kialakítását érő támadások ráadásul már akkor megjelentek, amikor az új rendszer még meg sem kezdhette működését, tehát nem bizonyíthatott sem pro sem kontra. Tény, hogy bizonyos újítások - mint például az előleg - elég "meredeknek" tűnhetnek bürokrata szemlélettel, ugyanakkor a hazai vállalkozói szektornak kedvező változást és valós lehetőséget jelentenének.""Ami a kifizetések mértékét és ütemét illeti, több nyilatkozatomban is említettem, hogy az év elején célzott 2048 milliárdos kifizetés eléggé ambiciózus, de egyáltalán nem jelent tragédiát, ha ezt a célszámot nem érjük el. A pályázatértékelési mechanizmus idő közbeni átalakítása azonban nagyon komolyan visszavetette a beadott pályázatok ütemét, és egyre valósabb problémává válhat, hogy 2017-ben olyan dömpingszerű kifizetés várható, amely nem csak az apparátust és a cégeket fogja sokkolni: a 2017-ben várhatóan belobbanó építési kapacitásokra - amelyeket fűteni fognak az állami megrendelések a nagyobb beruházások, valamint a CSOK által várható építési BOOM - fognak ráérkezni a főleg beruházásokra épülő uniós pénzhegyek. Ezek miatt már tavasszal, de legkésőbb nyárra teljes szűk keresztmetszetté válik az építési kapacitás és a munkaerő.""A 2016-os évben a fejlesztéspolitika a gazdaság- és vidékfejlesztési célú, vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó pályázati felhívások tömeges megjelentetésére koncentrált. Az olyan népszerű és régóta várt GINOP-os pályázatokat, mint pl. a kapacitásbővítésre vagy a kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenységre fordítható vissza nem térítendő forrásokat biztosító keretekre szabályosan lecsaptak a pályázók. Több mint háromszoros volt a túligénylés. Nem volt ez másképp a 2016 tavaszán elindult vidékfejlesztési pályázatok esetében sem. Ügyfélkörünkben a legnépszerűbbek a kertészeti, élelmiszeripari, valamint az állattartó telepek korszerűsítését célzó pályázatok voltak."Laurinyecz Anita megjegyezte: "Új instrumentumokként jelentek meg a piacon a visszatérítendő forrást és kedvezményes kamatozású hitelt kombináló pályázatok, valamint az MFB Pontok hálózatán keresztül igényelhető 0%-os hitel."Kiemelte, hogy a GINOP pályázatok elbírálásánál az intézményrendszernek sajnos nem sikerült tartania az előirányzott határidőket. Pozitívum, hogy a szaktárca megjelentette a vidékfejlesztési pályázati keretösszeg közel 70%-ára a kiírásokat, azonban ezek elbírálása és kifizetése áthúzódik 2017-re illetve 2018-ra."Úgy látjuk, hogy a feldolgozóipari és a mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató, a kkv-szektorba tartozó ügyfeleink közép- és hosszú távú fejlesztési terveiket alapvetően a támogatások feltételrendszeréhez igazították. A megpályázott vissza nem térítendő támogatás révén a fejlesztések megtérülési ideje jelentősen rövidülhet, a megvalósított beruházások többségének hozadéka a hatékonyság javulása és a versenyképesség növekedése."Hozzátette: "Több partnerünk várja az infrastrukturális fejlesztéshez is igénybe vehető pályázatokat, ennek az oka az is, hogy az energetikai beruházásokra a pályázatok csak 2016 végén kerültek kiírásra.""A pályázók önereje nemegyszer kiegészítésre szorul, ehhez fejlesztési hiteleket nyújtunk. Tapasztalatunk szerint a pályázók egy kisebb része már a beadást követően, 2016 folyamán elkezdte a fejlesztéseket, a többség azonban a későbbiekben várható pályázati döntéseket követően indítja el a beruházást.""A kormányzat általában véve jól haladt a pályázatok meghirdetésével, azonban az értékeléssel, a végrehajtással már kevésbé. Az értékelői rendszer 2016-os hirtelen átszervezése, a kapacitáshiány, a szervezeti "leszámolások" komoly csúszáshoz vezettek. Meglepő a már megjelent pályázati kiírások nagyszámú módosítása, amelyen remélhetőleg segít az átmenetileg megszüntetett majd újra felfedezett társadalmi egyeztetési folyamat. Mindemellett még mindig nem nyílt meg az a hazai keret, amely elsősorban Pest megye lemaradt térségeinek évtizedes fejlesztési hátrányban részesítését hivatott ellensúlyozni."Szebeni Dávid hangsúlyozta: "Összességében az eredmények szerencsés esetben jövőre kezdhetnek megjelenni a gazdaságban, bár az idei csúszások már az infrastrukturális projektek 2017-es kivitelezését veszélyeztetik. Az idei év bebizonyította, hogy az állami intézményrendszernek bőven elegendőek a projektek értékelésével valamint elszámolásával járó feladatok és az "állami pályázatírás" 2014-ben felmerült ötletének nem volt realitása. Azonban szomorú, hogy az önkormányzatokkal közös hivatalos projektfejlesztési folyamat sem valósult meg. A térségi fejlesztések fontos szereplőinek minősülő önkormányzatok eseti kapcsolatok mentén kénytelenek egyeztetni fejlesztéseikről.""A 2007-2013-as pályázatok 2015. december 31-ei zárását követően a 2016-os év cégünknél egyrészről a korábbi nyertes GINOP-os pályázatok beruházási projektjeinek megvalósításának, másrészről a vidékfejlesztési pályázatok benyújtásának, illetve minden további területen az előkészítés éve volt."Hozzátette: "Ügyfeleink részéről továbbra is rendkívül erős a beruházási hajlandóság és ezáltal a pályázati "kedv", a tavalyi esztendőt a várakozás és a projektek előkészítése jellemezte.""A közbeszerzési kötelezettséget mostanra elfogadta a KKV szegmens is, amely megítélésünk szerint tovább erősítette a teljes projektmenedzsmentet nyújtani képes tanácsadók piaci helyzetét és szerepét."