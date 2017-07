A korrupció is csökkenne, ha egyszerűbbek lennének az uniós szabályok

Tehát a csoport javaslata értelmében az EU-szintű szabályokat lényegében a stratégiai beruházási prioritásokra és a pénzköltési elvekre lehetne leszűkíteni. Az uniós források nyújtása a meglévő nemzeti közigazgatási mechanizmusokon keresztül történne, és a Bizottság ellenőrző munkája korlátozott lenne.

Egy magas rangú szakértők által készített jelentés a kohéziós politika nagyfokú egyszerűsítését ajánlja az Európai Bizottságnak a 2020 utáni időszakra. A csoport véleménye szerintígy javaslatot tesznek a törlendő vagy radikálisan egyszerűsítendő szabályokra. Továbbá a szakértők szerintannak érdekében, hogy a kedvezményezettek egyszerre több forrást is igényelhessenek ugyanarra a projektre.A szakértők szerintKritériumok között említették például a megbízható irányítási és ellenőrzési rendszereket; az ésszerű kiadásokat ösztönző, jelentős mértékű nemzeti társfinanszírozást; továbbá fontos a strukturális reformok meghatározása, valamint az egyes kiemelt területekre történő összpontosítás. Bruxinfo kérdésére válaszolva Siim Kallas, egykori uniós biztos úgy vélekedett, hogy a szabályok egyszerűsítésével az uniós pénzek rovására elkövetett csalások és a korrupció ellen is hatékonyabban léphetnének fel. "Minél kevesebb szabály, annál nagyobb az átláthatóság. És minél átláthatóbb a rendszer, annál kevesebb lehetőség van a korrupcióra."A korrupcióval kapcsolatban Günther Oettinger, költségvetési biztos úgy vélte, hogy nem tartaná ideális megoldásnak feltételként szabni az Európai Ügyészségben való részvételhez a kohéziós forrásokhoz való hozzáférést. Arra is utalt ugyanakkor, hogy a kimaradó országoknak önös érdekében áll majd a támogatások rendeltetésszerű felhasználása, illetve ennek bizonyítása. Az EU Csalás Elleni Hivatala (OLAF) pedig, ahogy eddig, ezután is szorosan együttműködik majd a nem résztvevő országok nemzeti főügyészségeivel - tette hozzá.Corina Cretu, a regionális politikát felügyelő bizottsági tag ugyanerre azt mondta, hogy a testület "zéró toleranciát" mutat minden csalási üggyel szemben. Hozzátette, hogy számos tagállam mutat érdeklődést a differenciált regionális politika iránt.