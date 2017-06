Elárulta az EU fő pénzosztója, hogy mire nem adna pénzt 2020 után

Rövidesen megjelenik az a vitaindító anyag, ami az EU jövőbeli költségvetési gazdálkodásának lehetséges irányairól, a dilemmákról, forgatókönyvekről szól (a gazdasági és monetáris unió elmélyítésének irányairól szóló anyagot részletesen feldolgoztuk a napokban)

A jövőbeli gazdálkodás kiinduló alapjának annak kell lennie, hogy "egyetlen eurót se költsünk el európai hozzáadott érték nélkül", és az EU fő fejlesztési prioritásai mentén kell kiadni a pénzeket. Haszontalan, hozzáadott érték nélküli projektekre tehát nem adna pénzt az EU.

A gazdasági és pénzügyi válság mellett a kohéziós politika nagyon sok régió mélyebb válságát megelőzte, így a kohéziós politikának az EU jövőbeli költségvetésében is fontos szerepet kell betölteni

Az eddigi tapasztalatok szerint a kohéziós politika akkor a leghatékonyabb, ha a tagállamokban zajló nemzeti reformprogrammal összhangban kerülnek elköltésre a pénzek, így a jövőben tovább kell erősíteni a gazdasági kormányzás és az EU-pénzek felhasználásának kapcsolatát

A kohéziós politika eredményeinek hatékony kommunikációja kötelező, és közös felelőssége mind a tagállamoknak, mind a helyhatósági, helyi szereplőknek, és a média, illetve a közösségi média szerepe is fontos ebben

Az EU költségvetése kulcsfontosságú szerepet játszik az építőiparban, és ezen keresztül szolidaritást is közvetít az állampolgárok számára

A Panorama című fejlesztéspolitikai magazin 61. számának adott egy rövid interjút az Európai Bizottság költségvetésért és humánerőforrásokért felelős biztosa és többek közöttJövő hétfőn és kedden kerül sor Brüsszelben a 7. Kohéziós Fórumra , amelyet háromévente rendeznek meg és most az az esemény fő fókusza, hogy a 2020 utáni újabb uniós keretköltségvetés fő irányait hogyan állítsák össze az Európai Bizottság döntéshozói. A konferencián beszédet mond Günter Öttinger is, a Portfolio pedig a helyszínről tudósítja majd a legfontosabb üzeneteket.Günter Öttinger az elmúlt hónapokban több fontos jelzést is tett már a 2020 utáni uniós költségvetés témájában, legutóbb azt, hogy akár a német kormány által bedobott feltételrendszert (a jogállamisági keretekhez kössék az EU-pénzek kifizethetőségét) is be lehetne építeni a következő büdzsé kifizetési szabályrendszerébe. Ezt azonban a regionális politikáért felelős uniós biztos, illetve a Bizottság elnöke is ellenzi: