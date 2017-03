EU-források: áldás vagy átok a bankoknak?

, az MKB Bank Tanácsadási és Kiemelt Ügyek Ügyvezető Igazgatósága vezetője szerint a dömpingszerű pályázati meghirdetés mellett inkább kiszorítási hatás érvényesül a beruházási hitelezés terén, de ezzel együtt is úgy gondolja: ez nem feltétlenül baj a pénzügyi szereplők számára. Ezt azzal indokolta, hogy a vissza nem térítendő támogatások felől a visszatérítendő támogatások felé mozdulunk el, és így az egészséges piaci-finanszírozási környezet felé is elmozdulunk., a MAPI hitelezési üzletág vezetője szerint eddig nehéz volt összevetni a jelenleg elérhető finanszírozási konstrukciók pontos pénzügyi (kamat)terheit, de most azzal, hogy az MFB is kijött a hitel- és kombinált hitel termékekkel, amelyek közül van nulla százalékos is, így már látszik, hogy pontosan miből válogathatnak a cégek., a CIB Bank Kereskedelemfinanszírozás és EU Szolgáltatások üzletág vezetője többek között azt jegyezte meg: valóban érdekes dilemma, hogy az EU-pénzekkel ki jár jól, de egyet értett Lázár János korábbi előadásának üzenetével: összességében mindenki jól jár, nyer-nyer szituáció jelentkezik. Hozzátette: a bankok abból a szempontból haszonélvezői a mostani környezetnek, hogy a kedvező kamatozású konstrukciók miatt az ügyfelek jövedelmezőségi helyzete javul és ezáltal van nagyobb kereslet a különböző banki termékekre is. Ezzel együtt is úgy fogalmazott: mi a bankok részéről nem örülünk, hogy ilyen sok lehetőség van, de az ügyfelek szempontjából áttételesen mégis kedvező ez a helyzet., a Budapest Bank termékértékesítés támogatási vezetője a téma kapcsán úgy látja: nem szerencsés az, ha egyszerre zúdul ekkora támogatási volumen a piacra, mert valójában a vállalati vezetők sosem készülnek beruházási dömpingre. Ezzel együtt úgy ítéli meg: az MFB-s termékek összességében kedvezőek, de a sok konstrukciót nem könnyű átlátnia a cégeknek. A nehézségek értelmezésében, illetve a pályázati folyamatban azonban részletes segítséget ad (az MFB Pontok üzemeltetőinek egyikeként) a Budapest Bank stábja. Váczi Dávid két hete bővebb szakmai véleményt fogalmazott meg a Portfolio-nak azzal kapcsolatban, hogy az ügyfelek felőli visszajelzések alapján milyen kihívásokat azonosítanak a hiteltermékek (illetve kombinált termékek) elnyerése, illetve igénybe vétele kapcsán.A panelbeszélgetés során az a téma is szóba került,hogy az MFB Pontokon elérhető termékeknek van-e és ha igen, milyen mértékű kiszorító hatása van az egyéb banki (hitel) termékekre.ezzel kapcsolatban azt mondta: pont akkora a kiszorító hatás, amekkora pénz átmegy majd az MFB Pontokon, de fontos tudni, hogy az így kihelyezett finanszírozás az MFB mérlegében lesz, azaz a kereskedelmi banki mérlegekben nem jelenik meg, csak az ügyfeleknél. Fetter összességében úgy látja, hogy 2016 után idén is pozitív év jön, mert összességében a kkv-hitelezés nőni fog, így tehát ez minden szereplő számára összességében kedvező kilátásokat vetít előre.a fentivel ellentétben azt mondta: nem feltétlenül van valódi kiszorítás az MFB Pontoknak, mert nem feltétlenül helyettesítő termékekről van szó (ami az MFB Pontokon kapható, ahhoz képest szintén értékes termékek kaphatók az egyéb hitelintézeti fiókokban).szerint az is nagy kérdés, hogy eddig a pályázati finanszírozás valóban jövedelempótlást szolgált-e (ahogy azt röviden Lázár János a KPMG-tanulmány alapján megállapította), mert ha igen, akkor a kiszorítás nem feltétlenül lesz olyan intenzív.a témát úgy látja: nemcsak kiszorító, hanem kiegészítő szerepe is van az MFB pontoknál elérhető forrásoknak és elárulta: az MFB Pontok egyik üzemeltetőjeként (Budapest Bank) ez a lehetőség összességében sok munkával jár. Ennek oka, hogy a cégeknél szemléletváltásra is szükség van és olykor edukációs feladatokat is el kell látniuk (meg kell értetni az ügyfelekkel, hogy a hitel és a kombinált hitel elnyerhetőségi és felhasználhatósági szabályai mit is takarnak valójában a cégek pénzügyi működése-gazdálkodása terén).elárulta: az MKB is elindult az MFB Pontok második közbeszerzési körében, és bízik a győzelemben is, mert az MKB egyszerre tud pályázati tanácsadást és kapcsolódó finanszírozási lehetőségeket nyújtani. Ez a komplex ügyfélkiszolgálás pedig egyrészt az ügyfeleknek is vonzó, másrészt minden szempontból hatékonyabb folyamat menedzsmentet jelent - mutatott rá.szerint attól, hogy bizonyos hitelintézetek kimaradnak az MFB Pontok hálózatából, még igenis lesz fontosságuk a pénzügyi rendszerben és sok pénzügyi termék szempontjából továbbra is versenyképesek maradnak.A Növekedés Hitelprogram március 31-i kivezetése és a banki finanszírozási nehézségek (futamidő, függőség) témakörben Bánfi azt mondta: attól, hogy az NHP-t kivezetik, a nulla százalékos uniós hitelek még megmaradnak és ezek a futamideje továbbra is hosszú, így tehát ez nem okoz nagy változást. Az viszont fontos, hogy aki kimarad az MFB Pontok hálózatából, az hátrányba kerül a kkv-hitelezésben - hangsúlyozta.a téma kapcsán úgy látja: árazásban nehéz tovább hátrálni és ezáltal versenyképességet növelni az ügyfélszerzés érdekében, de ezzel együtt is rövid távon még mindig mehetnek lefelé a hitelkamatok. De érdemi árverseny már nem várható, közép- és hosszútávon pedig lassú emelkedés (drágulás) várható - vetítette előre a panel záró gondolatai között Fetter.