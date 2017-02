Fontos ügyekben tárgyal Lázár Brüsszelben

Lázár János tartja a nyitóelőadást a Portfolio immár hagyományos Uniós Források konferenciáján március 23-án, és az eseményen alaposan körbejárjuk a fejlesztéspolitikai kilátásokat, a gazdasági hatásokat és a pályázati dömping különböző szempontjait. További részletek: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Paksi bővítés és akadályok

Mi lesz az EU-pénzekkel?

Egyrészt a 2007-2013-as ciklus forrásainak utólagos folyósítása terén továbbra is vitákra utal, hogy az EU a lehetséges 95%-os arány helyett Magyarországnak még mindig csak a 7 évre járó keretösszeg 94%-át folyósította, noha az aszfaltügyi megállapodás már majdnem egy éve megszületett. A számláló már hónapok óta nem ment felfelé, azaz egy legalább 75 milliárd forint körüli tételnél van vita, aminek elrendezésével a 95%-os folyósítási arányig fel tudna kapaszkodni Magyarország.

a 2007-2013-as ciklus forrásainak utólagos folyósítása terén továbbra is vitákra utal, hogy az EU a lehetséges 95%-os arány helyett Magyarországnak még mindig csak a 7 évre járó keretösszeg 94%-át folyósította, noha az aszfaltügyi megállapodás már majdnem egy éve megszületett. A számláló már hónapok óta nem ment felfelé, azaz egy legalább 75 milliárd forint körüli tételnél van vita, aminek elrendezésével a 95%-os folyósítási arányig fel tudna kapaszkodni Magyarország. Másrészt a 2014-2020-as ciklushoz tartozó pénzek folyósítása terén is lehetnek még viták, amelyek egyik központi kérdése lehet a rendívül gáláns szállítói előleg rendszer. Amint részletesen megírtuk: az EU-ban jellemző garanciáknál jóval lazább az itthoni szabályozás és jóval magasabb a kérhető előleg mértéke, igaz ebben is volt némi módosítás a közelmúltban, más területeken pedig jelentősen változott az utóbbi hónapokban a magyar szabályozás.

Az EUrológus összefoglalója szerint a Miniszterelnökség vezetőjeLázár múlt héten a túlzottan lassú brüsszeli bürokráciára fogta azt, hogy a tiltott állami támogatás kérdésében zajló vizsgálatot még mindig nem zárta le az Európai Bizottság. Tavaly télen már arról kommunikált a kormány, hogy decemberben megszülethet a Bizottság döntése az ügyben:A jóváhagyó döntés végül mégsem jelent meg, de az EUrológusAzóta a kötelezettségszegési eljárás előszobájába jutott az ügy Brüsszelben, mivel a változtatásról nem egyeztetett előre a kormány a Bizottsággal, noha kötelezettsége lett volna, másrészt az új magyar keretek beleszólást engednek a kormánynak a nukleáris energiával összefüggő engedélyezési eljárásokba. Ez tehát a Bizottság szerint aláássa a magyar nemzeti szabályozó hatóság függetlenségét.(A paksi beruházás jóváhagyásával kapcsolatos késlekedő brüsszeli jóváhagyás "megsürgetéséhez" így könnyen lehet, hogy előbb idehaza kell visszacsinálni, illetve módosítani kell a jogszabályi módosítást.)Akkoriban a Bruxinfo azt is a lehetséges magyarázatok között említette, hogy: további kérdéseket mérlegel, mielőtt meghozza a döntését az állami támogatás kérdésében. Ez nem véletlen: az osztrákok az Európai Bíróságon indítottak pert, miután a Bizottság engedélyezte a brit Hinkley Point atomerőmű állami támogatását, mert szerintük ez torzítja az uniós versenypiacot, és a félelmek szerint Paks II. is így járhat.Lázár a múlt heti Kormányinfón a paksi bővítés mellett azzal is indokolta a brüsszeli útját, hogyAz EUrológus összegzése szerintA korábbi energiaügyi biztos tavaly egy furcsa magyarországi útja miatt keveredett botrányba, és felmerült, hogy a paksi bővítés ügyében is szerepet játszhat. A biztos hivatala arról tájékoztatta a lapot, hogy az új szakterületéről,és arról indított egyeztetés sorozatot, hogy mire költsenek többet. A Miniszterelnökségen korábban azzal is számoltak, hogy a következő költségvetésben már nem lesznek vissza nem térítendő támogatások, bár ez elég durva változtatás lenne - jegyzi meg a lap.