Így megy a pénzosztás Magyarországon - Bemutatjuk a hátteret

Hogyan látja és értékeli a ciklus eddigi eredményeit az uniós pályázatok tükrében, most hogy a 2014-2020-as ciklus feléhez értünk?

nem volt pl. egyértelmű, hogy mit kell majd papíralapon beadni és mit az EPTK-n keresztül (pl. gépmódosítás),

az elektronikus felületet kezdetleges volt,

adott esetben lassan (több hónapos, akár egy éves késéssel) érkeztek meg a támogatói döntések és

a kifizetési igénylések jóváhagyásai is hasonlóképpen elhúzódtak (ami nem ritkán akár egészen komoly likviditási gondot is okozott a pályázóknak, pl. hitelfelvétel esetén)."

"A Kormány ígéretéhez híven, kiírta az összes pályázatot, így a teljes hét éves támogatási keret elérhetővé vált. Ez jelentősen gyorsítani fogja a forráslehívást, így nem fog előállni az a helyzet, ami az előző 2007-13-as ciklusban történt, vagyis, hogy a ciklus végén még dömpingszerűen kellett pályázatokat kiírni a forrásvesztés elkerülése miatt. Azt tapasztaljuk, hogy a beadott pályázatok elbírálása elhúzódhat, amely a pályázók (cégek) szintjén nehezíti a fejlesztések, beruházások tervezhetőségét. Ezt mindig figyelembe vesszük és ügyfeleinknek rugalmas hitel jóváhagyást, hosszabb rendelkezésre tartási időszakot vagy az igényeikhez illeszkedő előtörlesztési lehetőségeket biztosítunk, annak érdekében, hogy ezek a külső körülmények ne veszélyeztessék a stabil, kiszámítható működésüket. Bízunk benne, hogy a jóváhagyási folyamatok is felgyorsulnak, ezzel is még inkább biztosítva a sikeres forráslekötést.""A pályázati ciklus legnagyobb eredménye, hogy az idén tavasszal tervszerűen szinte valamennyi pályázati felhívás megjelent. A kormányzati tájékoztatás szerint a 10000 milliárd forint teljes, 2014-2020-as időszakra rendelkezésre álló keretből 6100 milliárd forint esetében már döntés született, 2700 milliárd forintot, ebből csak az idei év első félévében 1000 milliárd forintot ki is fizettek a pályázóknak. A kormányzat tervei szerint 2018 első félévében valamennyi pályázat elbírálásra kerül, ami ígéretes tervnek tűnik annak tükrében, hogy jelenleg 1 éve benyújtott pályázatok esetében sem mindig született döntés. A pályázók az elhúzódó döntési folyamat miatt több esetben inkább saját forrásból valósítják meg fejlesztéseiket.""Az eredmények megítélésében kulcsfontosságú, hogy az aktuális programozási időszakban átalakult a fejlesztéspolitika végrehajtási rendszere: 2014-re az NFÜ feladatait a Miniszterelnökség vette át, míg 2016-ban a vidékfejlesztési programok kifizető ügynöksége a Magyar Kincstár lett. A változtatások célja a források hatékonyabb kihelyezése volt, melyet alátámasztanak az eddigi eredmények: idén márciusra minden kiírás megjelent, és célként lett kitűzve a források teljes lekötése még az idei évben."Kiemelte, hogy mivel az ESB-alapok végrehajtására vonatkozó jogszabályokat csak 2013 decemberében, a 2014-2020-as fejlesztési ciklus kezdete előtt egy hónappal fogadta el az Európai Bizottság (az ETHA esetében még később, 2014 májusában), kitolódott a tervezési folyamat, és az operatív programok, vidékfejlesztési programok minden tagállamban a tervezettnél később indulhattak el. Ennek ellenére a lekötött ESB-források arányát tekintve időarányosan megfelelően áll Magyarország; jobban, mint az előző hét éves ciklus hasonló időszakában. Ez a gyors előrehaladás nemzetközi szinten is érzékelhető: a legutóbbi pénzügyi adatok alapján az ERFA, ESZA és KA forrásokat tekintve a V4-es országok közül hazánk kötötte le az összes forráshoz viszonyítva a legmagasabb összeget, de tágabb régiónkban is csak Észtország előz meg minket. A kifizetések tekintetében a helyzet hasonló: a jelenlegi kb. 20%-os kifizetési arány jelentősen magasabb a régiós átlagnál. Természetesen nem a források gyors kihelyezése a fő fejlesztéspolitikai cél. Ugyanakkor az egyenletesebb, időarányosabb forráslekötéssel elkerülhető, hogy a fejlesztési ciklus utolsó éveiben az előző ciklushoz hasonló időnyomás alatt kelljen kihelyezni az uniós forrásokat. Ebben a tekintetben ez a ciklus eredményesebb a korábbinál.Hozzátette: "a források eredményességét illetően fontos hangsúlyoznunk, hogy egyelőre nem állnak rendelkezésre olyan hatásértékelések, amelyek a 2014-2020-as időszak fejlesztéseinek eredményességét vizsgálták volna: erre a kérdésre az elkövetkező évek értékelési munkái fognak választ adni.""Jól állunk. Ez pedig óriási eredmény, hiszen egy éve ilyenkor még a pályázatelbírálói rendszer átalakításának kellős közepén tartottunk, amikor kevés esély látszott arra, hogy fel lehet pörgetni a kiírásokat és a döntéseket.Ehhez képest mára minden kiírásra került és elkezdett pörögni a kifizetés-számláló is. Viszont reális veszély az, amit már régóta jeleztünk, hogy a kiírások túl gyors tempója miatt sok lesz a menetközbeni módosítás, hiánypótlás, jó példa erre, hogy a GINOP pályázatok tekintetében több is felfüggesztésre került még a beadási határidő előtt, hivatkozva arra, hogy a pályázatok átdolgozása/felülvizsgálata és/vagy módosítása szükséges. Ez azonban a meglátásom szerint vállalható áldozat, hiszen az általunk rengetegszer szorgalmazott felgyorsított kiírás-döntés-kifizetés-projetkindítás már sínen van.""A 2014-2020-as pályázati ciklus eddigi eredményeinek megítélését nagyban befolyásolja a strukturális átalakítások elhúzódása. Ennek következtében számos pályázat meghirdetésében jelentős csúszások történtek a tervezetthez képest. Az elmúlt hónapokban ugyan az ígéreteknek megfelelően folyamatosan érkeztek a közlemények a pályázatok kiírásáról, azonban az aktuális pályázati statisztikák alapján a vártnál kevésbé népszerűek pl. az energetikai pályázatok vagy a vállalatirányítási rendszer bevezetésére irányuló pályázatok, hiszen a közép-magyarországi és a konvergencia régiókban is nagyon kevés támogatási igényt nyújtottak be."Hozzátette: "a kötelező kölcsön felvételével kiírt pályázatok fogadtatása változó a vállalkozások körében, tapasztalataink szerint ezek a konstrukciók csökkentik a pályázói aktivitást. A K+F pályázatok vonatkozásában pedig még mindig folyamatban van több 2016-os pályázat értékelése, az elhúzódó folyamatok miatti kiszámíthatatlanság pedig akár a fejlesztéstől való visszalépéshez is vezethet, mely ellentmondásban áll a pályázati kiírások fő céljával, a hazai vállalkozások versenyképesség-növelésének támogatásával. Tapasztalataink alapján az eredmények eddig lassan érkeztek, legyen szó a pályázatok kiírásáról, vagy a tényleges bírálatokról.""Kevés kivételtől eltekintve a projektek egyelőre csak az előlegek kifizetéséig jutottak el, így eredmények még nem nagyon vannak. A végrehajtás azonban így is jóval gyorsabb, mint az előző ciklusban volt. A ciklus elején mutatkozó lemaradást tehát gyorsan sikerült behozni, az ezt célul kitűző kormányzati politika sikeres. Az EFOP végrehajtása a vezércserét követően különösen látványosan felgyorsult.""Röviden összefoglalva lassan beinduló ciklus, korábban példátlan keretösszegű meghirdetés, problémák miatt többször módosított pályázati kiírások, 9-10 hónapos késések az elbírálásban, a szokásos intézményrendszeri fluktuáció, nagymértékű kiutalt előleg, menetközben átszervezett értékelői rendszer, időnkénti FAIR üzemzavar. Egyelőre ennyi látható, a valódi eredmények megítéléséhez néhány évnek el kell telnie, hogy a projektek meg is valósuljanak. Szakmailag nagyon érdekes kérdés, hogy az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) mint új szereplő által kezelt innovációs projektek milyen eredménnyel zárulnak majd. Személy szerint én nagy reményeket táplálok a munkásságuk felé, ám éppen hogy elindult programokkal, érdemi mennyiségű lezárt projekt hiányában még lehetetlen megítélni az eredményességet.""A mostani ciklus viszonylag nehezen indult, hiszen kezdetekben"Számos területen jelentős volumenű támogatás talált gazdára, elindult a projektek megvalósítása. Idén elsősorban az agrárcégek beruházásait finanszírozó pályázatok döntéseit várják a kérelmezők. A ciklus legnagyobb újdonsága az MFB Pontokon elérhető önálló és támogatással kombinált hitelek rendszere. Előbbiek közül mind az általános, széles körben felhasználható, elsőként elindított GINOP 8.3.1-es pályázat 70 milliárd forintos kerete, mind a megújuló energia előállítást finanszírozó GINOP 8.4.1/B kiírás örvendett olyan népszerűségnek, hogy már fel kellett függeszteni a kérelmek befogadását. A kombinált termékek között is nagy érdeklődés övezte a kapacitásbővítést támogató 112,5 milliárd forintos lehetőséget, amelyre már szintén nem lehet új kérelmet benyújtani, de 8 vállalati termék még továbbra is elérhető több mint 250 milliárd forintos forrással."