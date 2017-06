Írásba adta a Magyarországnak is szóló figyelmeztetést Brüsszel

Átszivárgott a német felvetés a brüsszeli papírba

A hétfő-keddi brüsszeli kohéziós konferencia után ma hozta nyilvánosságra azt a vitaindító anyagot az Európai Bizottság, amely az EU jövőbeli költségvetésének lehetőségeit és kihívásait, illetve az azokra adható válaszok széles tárházát foglalja össze. A legfontosabb kihívásokat a hétfői beszédében Günter Öttinger, az EU költségvetésért felelős uniós biztosa már összefoglalta (a Brexit és a növekvő kiadási célok miatt évi 20 milliárd eurós deficit alakulhat ki 2020 után, amit valahogy be kellene foltozni, akár új bevételi struktúra mentén),Magyarországi szempontból többek között az fontos, hogy a németek által először májusban írásban megfogalmazott ötlet (az EU-pénzek kifizetését a jogállamisági keretek meglétéhez is hozzáköthetik-e) átszivárog-e a mai brüsszeli anyagba. Amint azt a hétfői beszédek alapján valószínűsítettük: igen. A jogállamisági kifejezés a 40 oldalas anyagban több helyen is előfordul, de egy helyen, a 22. oldalon viszonylag konkrétan is felveti az anyag, hogy a jogállamisághoz kössék a jövőben a pénzkifejezést.Az anyag azt rögzíti: kulcsfontosságú az uniós politikák végrehajtása során az EU alapértékeinek védelme (itt elsősorban a független igazságszolgáltatási működést említi lábjegyzetben az anyag) és utal arra a minapi német javaslatra, amely szerint az EU-források kifizetését össze lehetne kötni a jogállamisági keretekkel. A jogállami kertek betartása nemcsak az európai állampolgárok számára fontos, hanem az üzleti kezdeményezések, az innováció, a beruházások számára is, amelyek ott tudnak a legjobban kibontakozni, ahol a jogi és intézményi keretek teljes egészében megfelelnek az unió közös értékeinek. Így tehát világos összefüggés van a jogállamiság és az uniós költségvetésből segített magán- és közberuházások hatékony végrehajtása között.Ez nem tűnik túl konkrét és erőteljes figyelmeztetésnek, de ennél jóval határozottabban kiállt a jogállamiság és az uniós támogatások kifizetésének esetleges összekapcsolását felvető javaslat mellett a mai brüsszeli sajtótájékoztatón Öttinger. Amint a Bruxinfo tudósítása rögzíti: Hozzátette, hogy ezért ezt a lehetőséget is górcső alá fogják majd venni, akárcsak másokat.- közölte Corina Cretu regionális politikáért felelős biztos, aki szerint "egy átlátható és tisztességes procedúrára van szükség". Cretu még azt sem zárta, hogy a menekültek ügyében a szolidaritás és az uniós források között is árukapcsolás legyen, illetve, hogy erről is vitát nyissanak.További részletek hamarosan.