Jövőre akár 1000 milliárdot is lehívhatnak a megyei jogú városok

Évi 1000 milliárdra pörög fel a forráslehívás

Milyen fejlesztésekről van szó?

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a forráselhívás gyors felfutása hátterében azt emelte ki, hogy az MVP-ben meghatározott projektek zöménél még csak a tervezési fázisnál járnak, de jövőre egyre több kivitelezés elindul, amelyhez ugrásszerűen több pénz szükséges. Az MVP teljes indikatív forráskeretét korábban és most is 3400-3500 milliárd forint körülre jelezte az államtitkár.Az MTI tudósítása szerint 2019-ben is akár 1000 milliárd forintos lehet az újabb lehívott forrástömeg. A pénz jelentős részét (Csepreghy korábbi jelzése szerint közel felét az egyébként is megérkező uniós támogatások adják, a fennmaradó rész pedig sok projekt esetén a magyar államháztartásból érkezik.Csepreghy Nándor közölte, hogy Székesfehérváron csaknem 70 milliárdos fejlesztés valósul meg a program keretében, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból 18 milliárd forintnyi beruházás valósul meg a városban. Hozzátette, hogy a város ennél is "több pénzt képes felvenni", mivel a helyi cégek - amelyek pályázati úton juthatnak pénzhez - 2020-ig nagyjából 400-500 milliárd forintos fejlesztési forráshoz juthatnak.Cser-Palkovics András emlékeztetett arra, hogy 2015 májusában írták alá a megállapodást a kormánnyal 68,056 milliárd forintos keretösszeggel.A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban belgyógyászati és onkológiai tömb épül, illetve több száz új parkolót létesítenek hétmilliárd forintból. Júliusban engedélyes tervek lesznek, a beruházás várhatóan 2020 második félévéig tart - közölte.A középiskolai campus tervezése 2018 elejéig tart majd, erre 15,875 milliárd forintot szánnak. A komplexumot 2020 szeptemberében adják át.A belvárosi Fekete Sas Szálló és a Zichy liget fejlesztése 3,8 és 5,7 milliárdba kerül, előbbi esetében folyik a tervezés és 2018-19-ben elkezdődhet a felújítás, utóbbi fejlesztése 2019 és 2022 között várható.A "Fehérvár Tüdeje" - projektre 6,945 milliárd forintot szánnak és erdősítés, valamint szabadidőpark létrehozása a cél. A tervezés hamarosan elkezdődik, és 2019 első felében a kivitelezés is befejeződik.A multifunkciós sportcsarnok 13,82 milliárd forintba kerül: a jogerős építési engedély kész, a szükséges területet megvásárolta az önkormányzat, a kiviteli tervek napokon belül készek. A tervek szerint jövő tavasszal elindul a kivitelezés.A Velencei-tó és környezete fejlesztésére 2,54 milliárd forint jut, ebből többek között kerékpárutak épülnek, fejlesztik a pákozdi katonai emlékparkot. Az előkészítő munka zajlik, várhatóan 2019 és 2022 között zajlanak majd a beruházások.Börgöndön sport- és üzleti célú reptér, valamint ehhez kapcsolódó ipari park kialakítása a cél. A tervezés 2018 végéig tart majd, a kivitelezés 2018 második felében kezdődhet el és várhatóan 2020 végéig befejeződik.