Lázár: 5-6%-os növekedés kellene, ebben is segítenek az EU-pénzek

Lázár János beszédének főbb üzenetei az MTI tudósítása alapján:

A Portfolio múlt heti konferenciáján elmondott üzenettel összhangban közölte, hogy a hónap végéig az összes, 2014 és 2020 közötti uniós forrásra kiírják a pályázatokat, és a rendelkezésre álló 8900 milliárd forint 53 százalékát már lekötötték nyertes pályázatok formájában (4400 milliárd forintról van szerződés, amelyet 20 ezer nyertes pályázat között osztanak szét).

Szavai szerint azzal, hogy a forrásokra már most kiírják a pályázatokat, ötéves előnyben vannak az előző ciklushoz képest, mivel a programokat öt év múlva kell lezárni, így arra is lehetőség van, hogy látni lehessen: a kormány mire tudja és akarja a forrásokat felhasználni.

Ebben a ciklusban a jelen állás szerint a források 57-58 százaléka kerül a magyar kkv-szektorhoz, a kormány célja 65 százalék.

Bár a pénz felhasználásának szabályait az Európai Bizottság határozza meg, de a kormány mindent megtesz azért, hogy a civil szervezetek, vállalkozások, önkormányzatok minél hamarabb jussanak pénzhez, megpróbálják a forrásokat felgyorsítani, egyszerűsíteni és decentralizálni.

Lázár előrevetítése szerint 2020 után várhatóan átalakul az uniós kifizetések rendszere, a visszatérítendő támogatások korszaka jön, csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya, és központosítani akarják a pénzek elosztását. Ez Lázár János szerint azt fogja jelenteni, hogy sem a parlament, sem a kormány nem szólhat majd bele az elosztásba, mert arról Brüsszelben hoznak döntést.

Az unió kimutatásai alapján az előző ciklusban 8, 2014-óta viszont már csak 3-5 százalék körül van a hibás elszámolású számlák aránya.

A kormány célja 2017-ben a területi különbségek csökkentése, a lemaradás megfordítása, a felzárkózás esélyének megteremtése, a versenyképességi problémák orvoslása. Ebben nyújtanak segítséget az uniós források is. Megjegyezte: nem elég a pár százalékos GDP-növekedés, 5-6 százalékos folyamatos bővülés kell ahhoz, hogy esélyünk legyen megközelíteni az osztrák életszínvonalat. De az országon belül is vannak különbségek, amelyeket csökkenteni kell.

Csepreghy Nándor sajtótájékoztatójának főbb üzenetei az MTI összefoglalója alapján:

A fejlesztéspolitika átalakításának és a pályázatok felgyorsításának köszönhetően Magyarország a térség legmeghatározóbb gazdasági növekedését produkáló országa lehet 2020-ra

A kormány a Széchenyi2020 oldalon délután teljes egészében nyilvánosságra hozza a KPMG jelentését a 2007 és 2013 közötti fejlesztéspolitikáról (ez meg is történt, link itt). Ebből szavai szerint az is kiderül, hogy a korábbi pályázati mechanizmus átalakítása indokolt volt, a túlzottan bürokratikus, a tanácsadók és baloldali üzleti körök érdekeit figyelembe vevő rendszer helyett olyat kellett létrehozni, ami a magyar vállalkozások érdekeit szolgálja.

Értékelése szerint 2013-2014-ben megtört a magánérdek dominanciája a közérdekkel szemben, a kormány megfordította a prioritást. A másik jelentős különbségnek nevezte, hogy az új időszakban több pénz jut a vállalkozásokhoz, mint amit az állam felhasznál: a források 60 százaléka a vállalkozásokhoz kerül, amelyek fejleszthetik technológiájukat, megerősödhetnek és a régiós keresletet is kielégíthetik.

Magyarország számára fontosnak nevezte, hogy a gazdaság minél gyorsabban fel tudjon zárkózni az európai átlaghoz vagy előzni tudja azt. Az államtitkár ezt úgy magyarázta: ha az osztrák, francia vagy szlovák vállalkozások gyorsaságával fejlesztünk, az konzerválja a különbséget, de ha gyorsabban, akkor pozitívak a kilátások arra, hogy az ország 2020-ra régiós vezető pozícióba kerüljön.

Megjelent a KPMG-tanulmány

A táblázat arra mutat rá, hogy a magyar GDP szintje az EU-támogatások nélkül 8,8%-ponttal lett volna alacsonyabb 2015 végén, mint EU-támogatásokkal. Ez a becslés az általunk ismert, illetve korábban közölt ötféle becslés közül a tartomány felső szélén húzódik (4,5-9% körüli becsléseket ismerünk, a Bizottság hivatalos saját becslése 5,5%-pontot mondott).

Ma délután megjelent az előző ciklus forrásfelhasználási tapasztalatait átfogóan vizsgáló jelentés , amelyből néhány főbb megállapítást már a múlt heti konferenciánkon is idézett Lázár János, illetve Csepreghy Nándor (a kifizetett több ezer milliárd forintnyi támogatás, és a szektor hozzájárulása a GDP-hez az utóbbi években nem tudott nőni). A több mint 500 oldalas tanulmány vezetői összefoglalója egyilletve az ipari termeléssel, fogyasztással beruházásokkal uniós források nélkül a 2007-2015-ös periódusban, azaz mekkora szintbeli emelkedést okoztak 2015-re az adott területre kifizetett támogatások.A tanulmány főbb üzeneteinek, tapasztalatainak ismertetésével, összefoglalásával később jelentkezünk.

A korábban közölt ötféle becslésből írt átfogó elemzésünk itt olvasható , a becsléseket összefoglaló grafikonunkat pedig ide bemásoltuk újra: