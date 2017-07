Még keményebben zsarolná a magyarokat és a lengyeleket is Brüsszel

Már eddig is voltak kemény figyelmeztetések

Bár most Magyarország és Lengyelország van fókuszban a jogállamisági kritikák miatt (a hírhedt EU-s 7-es cikkely esetleges elindítása ), de a brüsszeli lap forrásai szerint egyJourová egyébként nem az első kemény "zsarolást" helyezte kilátásba például Magyarország felé, hiszen június elején azt is felvetette: csak azoknak kellene 2020 után kifizetni az EU-pénzeket, akik vállalják, hogy alávetik magukat a most felálló új Európai Ügyészség működésének, márpedig egyelőre például Magyarország kimarad ebből. Másnap Navracsics Tibor magyar uniós biztos azt mondta kollégájáról, hogy mindez csak Jourová magánakciója volt, nem pedig a Bizottság álláspontja.A ma Jourovától elhangzott üzenetek mögött azonban esélyes, hogy már bizottsági támogatás is van, hogy a most zajló lengyel igazságügyi vita kapcsán még erősebben demonstrálhassa Brüsszel a saját álláspontját. Lényeges egyébként, hogy a jogállamisági kritériumok megléte és az EU-pénzek kifizetésének összekapcsolása a 2020 utáni időszakban a májusi benne volt már. A jogállamisági kritériumok és az EU-s kifizetések összekötését azonban május végén elutasította Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke és akkor még a regionális támogatásokért felelős uniós biztos is határozottan ellenezte. Egy június végi brüsszeli konferencián azonban már kissé más volt a légkör a témáról , aztán az akkor nyilvánosságra hozott, az EU 2020 utáni közös költségvetésének kereteit körbejáró vitaindító anyagba már beleírták ezt az "árukapcsolást", mint felvetést.- jelentette ki ma a cseh nemzetiségű biztos a Bruxinfo összefoglalója szerint.Jourová hozzátette, aggodalommal tölti el az, hogy olyan tagállamokhoz jussanak el az európai adófizetők pénzei, ahol nem működik a jogállam.A biztos megerősítette, hogy- szögezte le az igazságügyi területet felügyelő bizottsági tag.Jourová ugyanakkora jogállami elvek elleni mulasztásai miatt, mivel a már korábban rögzített keretek miatt ez nem is lenne lehetséges.A biztos a lengyel helyzet kapcsán (a további esetleges lépésekről szerdán dönt a biztosi testület, múlt héten belengették a 7-es cikkely elindítását is)- hangsúlyozta az EU igazságügyi biztosa.A lengyel elnök tegnap két igazságügyi törvényt megvétózott és helyettük újakat dolgoz ki a következő két hónapban, míg egy harmadikat ma aláírt. További részletek: