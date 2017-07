Napelemek kerültek a Szent Margit Kórházra

A korszerűsítést bemutató szerdai sajtótájékoztatón Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar egészségügy folyamatos fejlesztésre szorul, évtizedek lemaradását nem lehet egyszerre pótolni. Kiemelte, hogy a napelemes rendszert a pályázattól számított nyolc hónapon belül kiépítették, és leszögezte: erre gondolnak, amikor arról beszélnek, hogy szeretnék felgyorsítani az európai uniós források felhasználását, minél hamarabb odaítélni a támogatásokat és kiírni a pályázatokat.Kizárólag uniós forrásokra azonban nem lehet építeni a magyar egészségügy jövőjét, szükség van arra, hogy hazai forrásokból is minél többet tudjanak az ágazatra fordítani - hangsúlyozta a tárcavezető. A kormány az elmúlt években ezt a célt szem előtt tartva hozta meg döntéseit; azt akarják, hogy az egészségügy minden területe javuljon, a kórházak állapotától a dolgozók anyagi megbecsüléséig.

Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Úgy fogalmazott, hogy soha nem lehet elégedettségről beszélni az ágazatban. Ez egyrészt a magyarok "nemzeti karakteréből" fakad, másrészt abból, hogy az egészségügy helyzetéből adódóan annak összes szereplője - orvos, ápolónő, beteg - mindig többet szeretne.Kijelentette, hogy kormánytagként ő maga sem elégedett, szeretné még jelentősebben támogatni az ágazatot, de még a miniszterelnök is magasabb színvonalú ellátást kíván elérni. Az elmúlt évek eredményeit azonban nem lehet lebecsülni - fűzte hozzá.Varga Mihály közölte, hogy a beruházás évi 7,5 millió forinttal fogja csökkenteni a Szent Margit Kórház energiakiadásait. A miniszter arról is beszélt, hogy idén 40 milliárd forintot, jövőre pedig remélhetőleg még többet fordítanak majd arra, hogy fejlesszék a budapesti egészségügyet. Varga Mihály szeretné, ha minél hamarabb elkezdenék megépíteni a dél-budai nagy kórházat, amelyet egy észak-budai beruházás követhet - jelentette ki.Badacsonyi Szabolcs, a Szent Margit Kórház megbízott főigazgatója szerint óriási lehetőség előtt állnak a budapesti kórházak, fejlesztésüket a hamarosan induló Egészséges Budapest Program kiírásai és különböző uniós források is segítik. Közölte: az intézményre 780 napelemet szereltek fel, a rendszer teljesítménye 214 kilowatt, így évente csaknem 200 ezer kilowattóra villamos energia előállítására képes.