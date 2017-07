Nyíltan megfenyegette Magyarországot az osztrák kancellár

Nem tolerálják a németek és az osztrákok

Aki nem tartja be a szabályokat, nem lehet a támogatások nettó haszonélvezője 14 milliárd euróval vagy 6 milliárd euróval, mint Lengyelország és Magyarország. A németek és az osztrákok ezt nem fogják elfogadni.

Két megoldás lehetséges, de valójában csak egy

A másik megoldás az lehet, hogy megpróbálják rábírni őket arra, hogy "betagozódjanak egy közös európai politikába". Ehhez a törekvéshez lehetne felhasználni az uniós támogatásokat - fejtette ki Christian Kern az interjúban.

Egyre több az üzengetés, fenyegetés

Az MTI által jól összefoglalt FAZ-interjúban Christian Kern osztrák kancellár azt mondta:Az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) politikusa a D-napra, azaz a náci megszállás alóli nyugati szövetséges felszabadításban kulcsfontosságú eseményre utalva azt mondta: "a következő (uniós) költségvetés lesz a D-nap".A kancellár leszögezte:Christian Kern üdvözölte, hogy a lengyel államfő "a civiltársadalom nyomására" megtagadta a nemzeti-konzervatív kormány igazságügyi reformjáról szóló három törvényjavaslat közül kettő aláírását.Ez megmutatkozik a menekültek tagállamok közötti elosztásának ügyében is, amelyből a két ország "teljesen kivonja magát". A kötelező menekültkvóta ügyében tegnap érkezett az Európai Bíróság főtanácsnoki indítványa, amely alapján úgy tűnik, vesztésre áll a pert kezdeményező Szlovákia, illetve Magyarország és Lengyelország:- mondta az osztrák kancellár. Hozzátette: a demokráciának mindig a pluralizmuson kell alapulnia, azonban "gyújtogatók vannak a házunkban", ezért örvendetes, hogy az Európai Bizottság "nagyon határozottan nemet mondott".Az SPÖ elnöke szerint a varsói és a budapesti nemzeti-konzervatív kormány ügyébenEzeket a "rezsimeket vagy kormányokat leváltják, és akkor magától megoldódik a probléma", amihez azonban nem érdemes "túlzott reményeket fűzni, tekintettel mindarra, ami az ellenzékkel és a sajtószabadsággal történik".Az osztrák kancellár egyébként azt is világossá tette, hogy kormánya elutasítja Törökország uniós csatlakozását.Az elmúlt napokban megszaporodtak a jövőbeli EU-támogatásokhoz kötődő üzengetések, illetve fenyegetések, hiszen előbb kedden két uniós biztos is azt mondta: támogatja, hogy a jogállamisági kritériumokhoz kössék 2020 után az EU-támogatások kifizetését. Ez a javaslat egyébként már egy májusi német kormányzati és egy júniusi brüsszeli vitaindító anyagban is felbukkant.Kedden az EU-büdzséért felelős biztos azt is mondta, valószínűleg kipótolják majd a nagy tagállamok a Brexit által okozott lyuk felét, de cserébe több feltételt támaszthatnak:Tegnap az Európai Bizottság határozottan figyelmeztette a lengyeleket, hogy a jogállami keretek megsértése miatt a 7-es cikkely elindítását kockáztatják, ha a igazságügyi törvények végrehajtásában tovább lépnek. Magyarország ellen is készülődik a 7-es cikkely elindítása, igaz teljesen más a helyzet itthon és velünk szemben az Európai Parlament felől jönne egy ilyen eljárás.