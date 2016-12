Rekordot döntött a kormány az EU-s pénzeknél és most jön még csak a hajrá

Ez a Portfolio adatbázisa szerint már eleve rekord a régi (2007-2013-as ciklus) és az új ciklus (2014-2020) minden hónapját tekintve, de ezt a rekordot még tovább fokozhatja idén decemberben az államigazgatás. Ez nem véletlen, hiszen egyrészt hivatalosan él még az év elején elfogadott 2048 milliárd forintos éves támogatás-kifizetési cél (amelyből a 2014-2020-as pénzek kb. 1800 milliárdot tennének ki), másrészt a kifizetési teljesítményhez kötődik az államigazgatás fejlesztéspolitikai területén dolgozók bónusz-kifizetése is.

A november végi állapotot összesítő elemzésünk szerint akkor 1017 milliárd forinton állt az EU-s pályázatok kifizetési számlálója, most pedig ennél 400 milliárd forinttal többet látunk.A nyár végétől felpörgött nyertes-hirdetés, majd a támogatási szerződéskötések után az előleg-kifizetések időszaka zajlik már és ebben a folyamatban kulcsfontosságú, hogy hogyan sikerül a negyedik negyedév, mert ettől függ a bónusz mértéke is. Különböző Operatív Programoknál különböző az október-decemberi időszakra előírt kifizetés, illetve a vele járó bónusz mértéke is. Több havi juttatás forog kockán és a szabályrendszerről, illetve a harmadik negyedév végi teljesítményekről itt írtunk részletesen:Mindenesetre már november végétől érezni lehetett a kormányzati kommunikáción, hogyAz 1415 milliárdos aktuális állapot alapján mindez tehát azt jelenti, hogy lesz még egy év végi kifizetési hajrá és egyúttal azt is, hogy azért várhatóan nem sikerül rosszul az év a kifizetések terén 1500-1600 milliárdos teljesítmény mellett. Az persze más kérdés, hogy ennek mekkora része kerül(t) ténylegesen a gazdaságba és menni az olyan előleg, amelyet a kapcsolódó közbeszerzések eredményéig nem lehet felhasználni.