Repkednek a tavalyi brutális EU-támogatás kifizetés számai

a 2014-2020-as ciklushoz tartozó kifizetések kb. 1700-1730 milliárdot tettek ki (ebből a kormány hivatalos pályázati oldalán 101 milliárd forinttal kevesebb látszik, mert egy informatikai ok miatt a Vidékfejlesztési Operatív Programhoz tartozó kifizetéseket nem szerepelnek még a táblázatban)

A 2007-2013-as ciklushoz tartozó áthúzódó kifizetések kb. 250-280 milliárd forintot tettek ki a legutóbbi kormányzati jelzések alapján.

A VG kérdésére azt közölte a Miniszterelnökség sajtóosztálya, hogy 1987 milliárd forintot tett ki tavaly az EU-támogatások kifizetése. Ez immár a harmadik adat tavalyról, hiszen a tárca január elején 1962 milliárdos számot jelzett a közleményében , míg Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter rá egy-két napra 2100 milliárd forintos kifizetési számról beszélt. Új információ a VG mai cikkéből, hogy 1987 milliárdos tavalyi kifizetésből(amit még nem a konkrét munkákra fizettek ki, hanem olyan nagy lebonyolítóknak, mint pl. a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.). Ezen felül(olyan előleg, amikor nem a nyertes cégnek, hanem az ő szállítójának fizet az állam előleget a gyorsabb szállításteljesítés érdekében). Ezen előleg mögötti laza biztosítéki szabályok nem tetszenek az Európai Bizottságnak, dehogy a fejlesztéspolitikai intézményrendszer zavartalan működését érdemben befolyásolná.A cikk szerint mivel a 2048 milliárd forintos egész évre előírt kifizetési cél nem teljesült, így a takarékosság jegyében nem kapják meg az államigazgatási dolgozók azt a 12 hónapnyi célprémiumot, amit egy éve beígértek nekik és aminek az összege akár a 10 milliárd forintot is kitehetné.A Portfolio tudomása szerint ettől eltérő a helyzet, mivel külön-külön voltakÍgy tehát az elmaradó prémium inkább csak a negyedik negyedévre előírt, egyébként rendkívül magas kifizetési célok elvétése miatt fordulhat elő, de ez is csak egy-két Operatív Programra lehet igaz, nem az összesre. Azt, hogy mely területeken kapnak prémiumot a dolgozók a negyedik negyedévre, egyelőre nem tudjuk, mert a jelek szerint még utólag is folyamatosan változnak a tavalyi évvel kapcsolatos EU-támogatás kifizetési számok.