Két világraszóló magyar sikertörténet bukkant fel

Az Európai Bizottság ma hozta nyilvánosságra , hogy melyek azok a cégek, amelyek a kkv-knak szóló fejlesztési támogatás második fázisában legfeljebb 2,5 millió eurót nyertek el. Az európai mezőny rendkívül erős volt, amire az is utal, hogy összesen 1534 pályázatot nyújtottak be és ebből a Bizottság illetékesei 66 projekt kapcsán összesen 71 nyertes céget választottak ki a Horizont 2020 második fázisában. A két magyar nyertes cég közülamely környezetbarát raklapok gyártására alkalmas eszközök fejlesztésére kapta a pénzt., amely pedig molekuláris szimulációra alkalmas szoftver fejlesztésére fordíthatja az EU-forrást.Ezzel már összesen 18-ra emelkedett azoknak a magyar cégeknek a száma ( lista itt ), amelyek a 2014-ben indított Horizont 2020 kkv-eszköz pályázatának második fázisában támogatást nyertek innovációs tevékenységeik finanszírozására (demonstráció, tesztelés, prototípus-készítés, bővítés, miniatürizálás, üzleti terv fejlesztése stb.). A 71 cég összesen közel 104 millió eurót kap most. A spanyolok, ahogy a korábbi fordulókban, úgy most is kiemelkedően jól szerepeltek, hiszen összesen 19 cégük nyert, amelyet 5-5 német és ír cég követ, majd a 4-4 dán és izraeli cég látszik az országrangsorban.

A program fennállása óta összesen 641 európai kkv jutott támogatáshoz a kkv-eszköz második szakasza révén. Amint a fenti grafikán látszik: Magyarország a 18 nyertes céggel a középmezőnybe tartozik. A következő fordulóra 2017. április 6-ig várják a pályázatokat.