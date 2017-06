Ki hogyan látja a magyar gazdaság pályáját? - Holnap Debrecenbe látogatunk

Szeged, Győr, illetve Debrecen térségének gazdasági és munkaerőpiaci kilátásai

Merre megy tovább a forint árfolyama?

Ki hogyan hidalja át a térségben a szakképzett munkaerő hiány problémáját?

Mit mérlegeljen egy vállalati döntéshozó, ha uniós pályázatban gondolkodik?

Melyek a tipikus hibák az innovációs pályázatoknál és hogyan kerülhetők el?

Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a térség nagyobb vállalatai az uniós pályázatok terén?

Az ország gazdasági vérkeringésében nagyon fontos szerepet játszanak a nagyvárosok, a vidék gazdasági erőcentrumai, ezért a Portfolio 2010 óta rendszeresen látogat el ezekre a helyszínekre különböző konferenciák keretében. Célunk 2017-ben is az, hogy, a helyi vállalatokat versenyképességük és vagyonuk gyarapításában.éssorra kerülő fél napos konferenciáinkon a CIB Bank, illetve a Portfolio elemzői, kormányzati és önkormányzati vezető tisztségviselők, valamint a térség meghatározó vállalatainak felsővezetői és iparági szakértők adnak áttekintést a gazdasági helyzetről, a munkaerőpiaci, innovációs és versenyképességi kilátásokról, valamint az uniós források hatékony felhasználásának módjairól.Május 17-én Szegeden indítottuk a három állomásból álló konferenciasorozatot,A program elején Szobonya Péter, az EDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztési Központ gazdaságfejlesztési vezetője ad egy rövid helyzetképet a város gazdasági életéről és a főbb fejlesztésekről, majdvezető elemzője nyújt áttekintést a magyar gazdaság és a forint árfolyamának kilátásairól. Ezt követőne a térség, illetve az ország munkaerőpiaci kihívásairól, A Monster.hu Country Managere tart előadást. Utóbbi témát egy szakmai panelbeszélgetés keretében is megvitatjuk Zétényi Anna melletta BEKS Kommunikációs Technika Kft. ügyvezetőjével,, a NAGISZ Zrt. bér és munkaügyi osztályvezetőjével, illetve, a NAGÉV Kft. tulajdonosával.A konferencia második szekciója az uniós pályázatok témáját járja körbe, előbbsegítségével úgy, hogy a sokféle lehetőség mellett milyen szempontokat kell mérlegelnie egy vállalatvezetőnek, hogy a fenntarthatóság és a versenyképesség követelményeinek is megfeleljen. Ezt követőenarról beszél, hogy milyen innovációkat tekinthetünk valódi innovációknak, amelyek az ország és a vállalatok versenyképességét ténylegesen segíthetik és egyúttal bemutatja azt is, hogy az eddigi tapasztalatok alapján milyen tipikus hibákat követtek el a cégek az innovációs uniós pályázatokon.Végül egy szakmai panelbeszélgetés keretében a valódi vállalati innovációkról, az azok kialakulásához szükséges keretekről, légkörről, a robotizáció és digitalizáció vállalati hatékonyságra és a munkaerőre gyakorolt hatásairól is beszélgetünk. A beszélgetésben Dr. Szigeti Gyula és Lukács János mellett részt veszKKV üzletágvezetője, illetve Bacsa Sándor, a BEKS Kommunikációs Technika Kft. ügyvezetője is.A rendezvények támogatóinknak köszönhetően ingyenesek, de a részvételhez regisztráció szükséges. A június 7-i debreceni konferenciánkra itt tud regisztrálni , a június 14-i győrire pedig itt.