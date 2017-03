Három területen lesz még uniós pályázati roham jövő héten

Dányi Gábor, a Miniszterelnökség uniós fejlesztési programok koordinálásáért felelős helyettes államtitkára mutatta be az alábbi ábrát a Portfolio csütörtöki Uniós Források konferenciáján, amellyel azt is illusztrálta, hogy melyek azok a fejlesztési területek (Operatív Programok), amelyeken még 100% alatti az adott keretek pályázatokkal való "lekötése". Amint láthatjuk: ez a közép-magyarországi (VEKOP), illetve azon kívüli térség gazdaságfejlesztésére (GINOP), valamint a humánerőforrás fejlesztésére (EFOP) igaz, ezeken a területeken akkor még csak 82-89% közötti volt a 7 évre szóló keret pályázatokkal való lekötése. Ezek mellett persze ez a halászai fejlesztésekre is igaz (MAHOP), de ott az egész 7 éves keret mindössze 16 milliárd forint, így a fennmaradó 15%-pontnyi pályázati keret is mindössze 2,4 milliárd forintot tesz ki, amire azért nem mondható el a pályázati roham kifejezés.

