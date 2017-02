Hiába kérték, sokaknak már nem jut EU-pénz a legnépszerűbb pályázaton

Most már nyitva marad holnapig a pályázat

Egyrészt a parlamentben január végén elhangzott döntéshozói szándékra (a pályázati keret 50 milliárd forint közelébe emelkedik és nincs valós felfüggesztési szándék a megemelt keret legalább kétszeres túligényléséig, de konkrétan el is hangzott, hogy 120-130 milliárd forint benyújtott támogatási igény alatt nem merül fel reálisan a pályázat felfüggesztési szándéka).

Másrészt arra, hogy a január végén megváltozott kormányrendelet (272/2014) szerint a várható felfüggesztés előtt legalább 8 nappal hivatalosan jelezni kell ezt a pályázók felé, így erre február 20-án sort kellett volna keríteni, de nem jelent meg ilyen közlemény.

A pályázat azonban az első benyújtási szakaszhatárig, azaz holnap éjfélig már biztosan végigmegy, és esélyes, hogy később már nem is nyitják újra, mert a közel 2,5-szeres túligénylésből nagy valószínűséggel ki tudják tölteni jó projektekkel a támogatási keretet. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 50-60 milliárd forintnyi támogatási igényt el fognak utasítani.

A másik pályázat még nyitva maradhat

Így tehát ennél a pályázatnál esélyes, hogy most nem lesz felfüggesztés, hanem nyitva marad a második pályázati szakaszra is és majd figyelni kell, hogy a tényleges felfüggesztés előtt 8 nappal mikor jelenik meg a felfüggesztési közlemény

A két pályázatról röviden

Támogatási kérelmeket mikro-, kis és középvállalkozások nyújthatnak be. A pályázatok keretében lehetőség nyílik új eszközök beszerzésére, IT fejlesztésre, infrastrukturális és ingatlan beruházásokra, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására és online megjelenés kialakítására.



GINOP-1.2.1-16-os pályázat keretében a pályázók 25 és 500 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatási összegre pályázhatnak, az igényelhető előleg összege pedig legfeljebb 250 millió Ft. GINOP-1.2.2-16-os konstrukció esetében 5 és 25 millió forint összeget igényelhetnek fejlesztéseikhez a cégek, az igényelhető előleg összege pedig 20 millió Ft. Fontos, hogy a közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés nem támogathatók egyik felhívás esetében sem.

Jelentős az igény az új kombinált termék iránt

A felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül a vállalkozások kapacitásbővítő beruházásait.

A felhívás keretösszege 112,5 milliárd Ft, amelyből a vissza nem térítendő támogatás 37,5 milliárd Ft, a kölcsön pedig 75 milliárd forint.

Az elnyert összegből lehetőség van új eszköz beszerzésére, új épület építésére, vagy már meglévő épületek átalakítására, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtására, továbbá információs technológia-fejlesztésre, új informatikai eszközökre és szoftverek beszerzésére is sor kerülhet.

A vissza nem térítendő támogatás igényelhető összege 5 - 50 millió Ft, a kölcsöné pedig 10 -145 millió forint.

A kölcsön futamideje maximum 15 év, a kamat pedig 2 százalék/év.

Bejött az a február eleji prognózisunk , hogy(GINOP-1.2.1-16). hétfő reggeli állapot szerint egyébként 115,6 milliárd forintnál jár az összesített támogatási igény, azazA másik EU-s kapacitásbővítési pályázat (GINOP-1.2.2-16) a jelek szerint nem annyira vonzó, mert a hétfő reggeli állapot szerintnoha a január végi parlamenti jelzés alapján ennek is megemelkedhet a kerete, 30 milliárd forint körülre.Érdemes megemlíteni, hogy mindezekkel párhuzamosan erőteljes pályázói érdeklődés látszik az új, 112,5 milliárd forintos keretösszegű kombinált hiteltermék iránt (GINOP-1.2.3-8-3-4-16), amelyEttől azonban még arrébb vagyunk, mert lehet, hogy most az első hetekben olyan pályázatok is "bemennek" az elektronikus igényléssel (vissza nem térítendő támogatásra és a hitelre is együtt kell benyújtani az igényt), amelyek hiteligénylése során később problémák merülnek fel például a fedezeti követelmények miatt.