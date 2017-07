Közel 15 milliárddal támogatja a kormány a foglalkoztatást

Mind a három GINOP pályázati lehetőségre tegnaptól (június 30-tól) nyújthatóak be a támogatási kérelmek. A három felhívás együttes keretösszege 14,8 milliárd forint.az elnyert összeget eszközbeszerzésen túl képzések szervezésére, mentori feladatok elvégzésére is fordíthatják a támogatási kérelem benyújtására jogosult vállalkozások, nonprofit vagy egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek.a pénzből az ellenőrzési eszközpark fejlesztése, új munkavédelmi és munkaügyi tananyagok és módszertanok kialakítása, a munkaügyi ellenőrzést végző szakemberek képzése, valamint a munkavédelmi és munkaügyi ismeretek terjesztése a munkáltatóknál és a munkavállalóknál valósulhat meg.az esetleges csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalók elhelyezkedését segíti. A kiemelt felhíváslehetőség nyílik például munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás igénybevételére vagy képzésben való részvételre is.