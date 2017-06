Közel 4000 gazda kaphat hamarosan örömhírt

A 2016. évi agrár-környezetgazdálkodás ( VP-4-10.1.1.2.-16 ) felhívást 40 milliárd forintos keretösszeggel írta ki a Miniszterelnökség még tavaly szeptemberben, mely részleteiről korábbi cikkünkben számoltunk be. A 2015. évi kiírás forrásairól ( VP-4-10.1.1-15 ) - a többszörös túljelentkezés miatt -, annak ellenére is lemaradt sok állattartó, illetve szőlő- és gyümölcsültetvényes gazda, hogy a Miniszterelnökség már akkor is jelentősen megemelt keretösszegre hozott döntést.amelyek forrásigénye végül közel 80 milliárd forint volt. A magas támogatási igény miatt a Miniszterelnökség az eredeti 40 milliárd forintosA hivatalos pályázati oldalon található statisztikákban a most kihirdetett nyertesek még nem kerültek feltüntetésre. A nyertes pályázók kérelmei az ügyfélkapujukonés a támogatói okiratokat elektronikus úton folyamatosan fogják megkapni.A Vidékfejlesztési Program keretében idén nyáron további fontos - pl. élelmiszeripari, kertészeti, állattenyésztési, borászati és településfejlesztési - felhívásokról születnek még támogatói döntések.