Megemelhetik a nulla százalékos uniós hitel keretét

A tavaly májusban 40 milliárd forintos keretösszeggel elindult nulla százalékos uniós hitel (GINOP-8.3.1.-16) konstrukcióra összesen 144 milliárd forintnyi igény érkezett az idén március közepi hirtelen leállításig , miközben idén tavasszal "csak" 70 milliárd forintra emelték ennek keretét, de most vizsgálja az intézményrendszer a további keretemelést - derül ki a cikkből. A nullás hitel konstrukcióról, a vonzerejéről korábban számos cikkben írtunk, például itt. A kkv-k (GINOP-6.1.6-17), illetve a nagyvállalatok (GINOP-6.1.5.-17) számára meghirdetett munkahelyi képzési pályázatok megnyitását elhalasztotta az Irányító Hatóság a felhívások felülvizsgálatáig és pontosításáig, mert korábban nagyszámú érdeklődés futott be. A cikk az NGM tájékoztatása alapján most csak ezt a jelzést ismétli meg, nincs benne konkrét jelzés arra, hogy pontosan mikor fognak megnyílni a pályázatok. A képzési pályázatok akkori tartalmáról, szabályrendszeréről áprilisban részletesen írtunk. A 21,52 milliárd forintos keretösszegű nagyvállalati képzési pályázat (GINOP-6.1.5.-17) eredetileg, a 19,04 milliárd forintos keretösszegű, kkv-knak szóló pályázat (GINOP-6.1.6-17) viszont. Az Irányító Hatóság azonban már április 26-án jelezte egy közleményben , hogy a nagyszámú ügyfélérdeklődésre és a felmerülő szempontokra tekintettel átdolgozás miatt elhalasztja a megnyitást.