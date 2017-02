Rástartolhatnak az önkormányzatok a friss EU-pénzekre

A pályázati dömpingről, annak hatásáról és a településfejlesztésről is szó lesz a Portfolio Uniós Források 2017 márciusi konferenciáján. ÁTTEKINTÉS

A három most megjelent pályázat

A pályázat 8,1 milliárd forint értékben támogatja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztéseit - emelte ki Rákossy Balázs.

A 21,9 milliárd forint értékű felhívás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához - mondta el az államtitkár.

A 8,7 milliárd forint értékű felhívás célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A most megjelent újabb 3 pályázati felhívás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében került meghirdetésre, így a Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek nem támogathatóak. A TOP teljes 7 éves uniós ciklusra rendelkezésre álló keretösszege 1275 milliárd forint, amelyből már több mint 1000 milliárd forintot meghirdetett a kormány, mely a teljes keretösszeg 84%-át teszi ki. 2017 március végéig már a teljes forráskeret elérhető lesz a megyék és megyei jogú városok számára pályázatokon keresztül - mondta el az államtitkár. napokban jelentette be Rákossy Balázs, hogy a TOP keretében megjelent összesen 547 milliárd keretösszegű 15 pályázati felhívására 716 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett be a megyéktől. A beérkezett támogatási kérelmeket ma kezdik el bírálni és várhatóan már márciusban sor kerül a támogatói döntések kihirdetésére. A közzétételt követően áprilisban már a szerződéseket kötik meg a nyertesekkel.