21 milliárd forintnyi EU-pénz úszhat el a nagy informatikai fejlesztés miatt

Régi ügy, de most jönnek a pénzügyi következmények

Még egyetlen euró sem veszett el, egy audit volt és egy jelentéstervezet, illetve egy válasz a jelentésben foglaltakra. Kicsit előre szalad ez a gondolatmenet és olyanról is szól, ami még nincs.

Az eljárás ilyen esetben tehát az, hogy az EMIR-t érintő Operatív Programban, a VOP-ban a következő kifizetésből visszatartják ezt a jelek szerint nem 18, hanem legalább 21 milliárdos korrekciós tételt.

Még májusban jött arról a kormányzati jelzés , hogy az EMIR körüli korábbi súlyos és védhetetlennek tűnő szabálytalanságok miatt feladta a küzdelmet a kormány és el fogja fogadni a Brüsszel által kiróni tervezett 100%-os pénzügyi korrekciót. Aztán, hogy a bizottsági revizorok jelentéstervezetében szereplő megállapítások "súlya miatt sem a jogalapot, sem az összegszerűséget nem vitatja".A problémák gyökere még 2007-2008-ra nyúlik vissza, akkor elmaradt az EMIR egymásra épülő fejlesztéseinél a nyílt közbeszerzés, ehelyett csak hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások történtek, amelyek nyomán a megbízások mindig az első fejlesztést végző Welt 2000 Kft.-hez kerültek.azt, hogy a Welt EMIR-fejlesztéséhez kapcsolódó, egyébként szabályosan beszerzett hardverekre és más cégekkel végeztetett munkákra igénybe vett támogatások is elvesznek. Ezek pedigA téma kapcsán megszólalt Dányi Gábor, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára is, aki azt hangsúlyozta a lapnak:A helyettes államtitkár tehát azt hangsúlyozza, hogyés az említett júniusi kormányhatározat arra mindenképpen jó volt, hogy büntető feljelentést tett a tárca vezetője, hogy kiderüljön: történt-e a bűncselekmény és ki volt a felelős. Hozzátette: amíg a magyar hatóságok nem folytatják le az eljárást, addig az EU felé nem tudunk érdemben eljárni és azt is hangsúlyozta: még nincs végleges döntés, a megküldött magyar válaszra egyelőre nem érkezett viszontválasz.A lap megjegyzi, hogy a pénzügyi korrekciós ügyekben nem lényeges, hogy itthon milyen (büntetőjogi) vonalon megy végig a vizsgálat, hiszen a magyar kormány nem vitatta a Bizottság megállapításait, tehát elfogadta.A cikk megjegyzi, hogyminősíttesse utólag nagyprojektté a kormány az EMIR-es fejlesztést (mert a sorozatosa kifizetett összegekkel végülis már átlépte a nagyprojekthez szükséges értékhatárt). Dányi azonban azt jelezte, hogyés értelmezése szerint így sem menekült volna meg Magyarország a büntetéstől.