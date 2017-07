A budapesti szuperkórházba is besegítene az EIB

Besegítenek a hármas metrónál és a szuperkórháznál is

Nem pörög még a Juncker-terv infrastruktúra-fejlesztési "lába"

Az EIB és Magyarország kapcsolata

Az interjúban Hudák azt mondta: az EIB kész kipótolni a beruházás 137,5 milliárd forintos, a kormány által garantált összege feletti részt, mivel van egy korábban Budapestnek megnyitott 300 millió eurós hitelkeret. Összességében már egymilliárd euró felett jár a főváros számlája az EIB-nél, részben az EIB hiteléből épülhetett meg a négyes metró is.Az interjúból kiderült, hogy a magyar kormány nevében Seszták Miklós fejlesztési miniszter egy 25 tételt tartalmazó listát adott át az EIB-alelnöknek a múlt heti tárgyalásain, amelyen olyan fejlesztési tervek vannak, amelyeket potenciálisan az Európai Stratégiai Beruházási Alapból (EFSI), vagy ismertebb nevén a Juncker-tervből is finanszírozhatnának. Ezen a listán volt rajta a budapesti szuperkórház terve is. A lap megjegyzi: ennek a finanszírozásról egyelőre nem sokat tudni, de már most is az eredeti 30-40 milliárd forintos költségek háromszorosát emlegetik. Vagyis vélhetően elkel majd a beruházási bank segítsége, különösen, hogy Budapest már uniós forrásra sem nagyon számíthat.Hudák egyébként a budapesti látogatása alkalmával aláírt az Eximbankkal egy 400 millió eurós (bő 120 milliárd forintos), kkv-knak szóló hitelek finanszírozásáról szóló megállapodást. Ez már a sokadik ilyen, a kkv-k kedvezményes finanszírozását segítő magyarországi megállapodás, de közben a Juncker-terv másik "lábában", a nagyobb infrastruktúra-fejlesztések terén nincs még megállapodás magyarországi projektről.A Seszták által átadott 25-ös lista ezt mozdíthatja majd elő, igaz maga Hudák is elismerte, hogy itt a régióban addig kevés a tagállamok motivációja a kedvezményes finanszírozásra (hitelekre) a Juncker-tervből, amíg bőségesen vannak vissza nem térítendő uniós támogatások.Hudák azonban arra hívta fel a figyelmet: 2020 után ez a helyzet változhat, mert bőségesen áramló ingyenpénz megszűnhet, a helyét pedig épp az olyan kedvezményes hitelek vehetik át, amelyeket - elsősorban a kis- és közepes vállalkozások - már ma is kapnak. Az alelnök azt is elmondta: már folynak egyeztetések az Európai Bizottság és az EIB vezetői között arról, hogyan lehet majd a legjobb formában kombinálni a pénzügyi eszközöket. A Bizottság által minap közzétett, az EU jövőbeli költségvetési forgatókönyveit felvázoló anyagból is kiderült, hogy mind az öt modellben nőhet a pénzügyi eszközök aránya a költségvetésen belül.Azt, hogy a Juncker-terv infrastruktúra lába iránt egyelőre kicsi a régiós érdeklődés, az is magyarázza, hogy a terv keretében támogatandó projektek mérete nagyobb, mint amilyeneket ebben a régióban indítanak - tette hozzá. A szuperkórháznál ez aligha okoz majd problémát, hiszen a támogatandó (a piac által rizikósnak ítélt) nagyprojektek értékének alsó határa 40 millió euró, vagyis 12,4 milliárd forint.Az EIB Magyarországra kihelyezett hitelei (ez nem keverendő össze az Európai Stratégiai Beruházási Alapból a nagy infrastruktúra-projektekhez nyújtott segítséggel) 2016-ban 692 millió eurót tettek ki. Az EIB hitelkihelyezésének 41 százaléka a kisvállalkozásokat érintette (magyarországi bankokon keresztül, több megállapodás is született már), 32 százaléka környezetvédelmi projektekre irányult, 14 százaléka az infrastruktúrát, 12 százaléka pedig az innovációt célozta. Az elmúlt öt év folyamán (2012 és 2016 között) a bank 5,2 milliárd eurót ruházott be az országba.A legnagyobb tétel 2016-ban a vidékfejlesztési EU-támogatások állami önrészére nyújtott 400 millió eurós kölcsön volt, de 140 millió eurót nyújtottak a közúti hálózat fejlesztésére, és 40 milliót a GYSEV számára is. Az EIB részfinanszírozásában valósul meg a Diákhitel program és a bank 50 százalékban hozzájárul a Magyar Tudományos Akadémia működéséhez is.Hudák jelzése szerint az EIB hiteleinek előnye, hogy a magyar bankoknál jobb kondíciókat kínál: az alacsony kamatok mellett igen hosszú, akár 30 éves futamidővel törleszthetnek a felvevők és nemcsak az állami szereplők férhetnek ehhez hozzá. Tavaly például a CEU is 25 millió eurós hitelt kapott budapesti campusa felújítására.