Az olasz kamara figyeli a magyar pályázatokat

A legtöbb szektorban folyamatosan nőnek az olasz beruházások Magyarországon. A mezőgazdasági termelés, az állattenyésztés, a kereskedelem, a szolgáltatóipar, a gyártás, az energiaszektor, a szállítmányozás és a fémmechanika területén a régiek mellett új cégek is érdeklődnek a lehetőségek iránt - számolt be Ferdinando Martignago, a kamara elnöke.Jellemző az olasz mikro-, kis-, és középvállalatok jelenléte, de nagyvállalatok is megtalálhatók. Magyarországon mintegy 2500 olasz vállalat van, amelyek több mint 25 ezer munkavállalót foglalkoztatnak.Számukra lesz hasznos a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara saját fejlesztésű eszköze, mellyel könnyen és gyorsan kereshetnek majd az európai és hazai pályázatok és támogatási lehetőségek között a kamara tagjai. Az új szolgáltatás a kamara március közepétől elérhető új honlapján lesz megtalálható - mondta a kamara elnöke.