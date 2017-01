Elárulta a kormány, hogy miért nem akar brüsszeli vizsgálódást az EU-pénzeknél

egyrészt az nem tetszik a magyar kormánynak, hogy az Európai Ügyészség a legújabb tervek szerint a több uniós tagállamot is érintő (pl. utaztatós) áfa-csalásokat is vizsgálhatná

A múlt pénteki máltai igazságügyminiszteri találkozón kiderült:Két (nem áthidalhatatlan) magyar indokot írt meg a Bruxinfo a témában és ezeket fejtette ki jobban most az államtitkár a lapnak.Kecsmár Krisztián összefoglalója szerint"az európai főügyész vezetné, alatta háromtagú állandó tanácsok működnének, ahol a döntéseket hoznák. Tagjai lennének a tagállami ügyészek is, akik a konkrét nyomozásokat lefolytatnák. Ők tehetnének javaslatot a vádemelésre, de ahogy említettem, a döntést erről a tanácsok hoznák meg. Ez az egyik legfőbb problémánk, hiszen nem kizárt, hogy egy Magyarországon történt bűncselekményről olyan tanács is dönthetne, amelynek nem tagja a magyar ügyész."Ezzel a konstrukcióval az a baja a kormánynak, hogy, hogyKecsmár azt is hangsúlyozta a nyilatkozatában, hogy "már léteznek olyan szervek - így az Eurojust és az OLAF -, amelyek az ilyen bűncselekmények felgöngyölítésében játszanak döntő szerepet. Éppen ezeket kellene erősíteni, nem pedig gyengíteni őket egy új szervezet létrehozásával."