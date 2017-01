Kiderült, hogy kiknek osztott pénzt a kormány év végén

A 35 nyertes cég

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nagyvállalati Beruházás Támogatási programot 2015-ben indította el az európai uniós forrásokból kiszoruló, hazai nagyvállalatok támogatására 3 milliárdos keretösszeggel.2016-ban a program keretösszegét megemelték 15 milliárdra, de ezt az összeget a kormány a nagy érdeklődésre való tekintettel végül 24,3 milliárdra emelte a kormány. A tavaly december végén aláírt támogatási szerződéseknek köszönhetően 61,5 milliárd forintos fejlesztés indulhat el Magyarországon, csaknem 1200 új munkahelyet teremtve.Az alábbi táblázatból jól látható, hogy a legnagyobb támogatási összeget 4,5 milliárd forintot a budapesti székhelyű Vajda Papír Kft. kapta 41%-os támogatási intenzitással. Őt követi a Rába Futómű Kft. 2,5 milliárdos és a Gyermelyi pedig 2,4 milliárdos támogatási összeggel.A Rába Cégcsoport másik két cége: Rába Jármű Gyártó és Kereskedelmi Kft. 0,285 milliárdot, míg a Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. 0,418 milliárdot kapott. Így a cégcsoport összesen 3,2 milliárdos beruházási támogatást nyert el, melyet a Budapesti Értéktőzsdén be is jelentett.A 10 legnagyobb beruházási támogatást kapott nagyvállalatok között találjuk még az Univert, a Jász-Plasztik Kft-t, a Béres Gyógyszer Zrt-t, a Gallicoop-ot, a Kecskeméti Konzervgyárat, Tranzit-food Kft-t, illetve a Kunplast-Karsai Zrt-t.A nyertesek támogatási intenzitása változó, de jellemzően 20% és 50% közötti értékeket figyelhetünk meg.

A pályázatnál a nagyvállalatoknak arra kellett figyelniük, hogy a legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft volt, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kellett, hogy érje az 50 millió forintot.A program keretében a vállalatok új eszközöket szerezhetnek be, illetve az eszközökhöz kapcsolódó infrastrukturális beruházásokat is megvalósíthatják az elnyert támogatásból. Emellett az új termelő eszközök működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei is elszámolhatóak. Továbbá szoftverek, illetve a termelő eszközök beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége is elszámolható.