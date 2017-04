Már közel 1800 magyar cég kapott pénzt Juncker "zsákjából"

Kkv-hitelezési témákról, finanszírozási megoldásokról bőségesen szó lesz a Portfolio közelgő Hitelezés konferenciáján is. További részletek: ÁTTEKINTÉS

az 1 évvel ezelőtt 3 évre kötött 30 milliárd forintos új hitelkeretből (a folyósított összeg akár 50%-át is lefedheti a programban nyújtott garancia), idén január végégig 1717 vállalkozás kapott forrást (1864 kötelezettségvállalási szerződés mellett)

17,5 milliárd forint szerződött kötelezettségvállalás történt meg, azaz átlagosan 9,3 millió forintnyi hitelkihelyezés történt

a vállalkozások átlagos árbevétele 140 millió forint volt (de a vállalkozások 70%-a 100 millió forintnál alacsonyabb árbevétellel rendelkezett)

a 17,5 milliárd forintnyi hitelből 72% forgóeszköz finanszírozást szolgált, a fennmaradó 28% (közel 5 milliárd forint) volt az éven túli beruházási finanszírozás

kereskedelmi és szolgáltató cégek voltak túlsúlyban a finanszírozott cégek körében (szolgáltató: 47% és külön kiemelte, hogy nagyszámú étterem kapott forrást a turizmus élénkülése mellett, kereskedelem 32%, ipar 15%, mezőgazdaság 6%)

a földrajzi megoszlás:a hitelfelvevők 35%-a közép-magyarországi székhelyű cég volt, második helyen 16%-kal a dél-alföldiek, majd 12%-kal közép-dunántúliak következtek.

a mikrovállalkozások túlsúlya mutatható ki (10-100 millió forint), hiszen a 0-100 millió forint közötti éves árbevételű cégek aránya közel 70%-os volt

a 3 évre kötött 30 milliárdos keretből egy év alatt lekötött 17,5 milliárd forint 58%-os teljesítést jelent, ami túlszárnyalja a várakozásokat

idénre összesen konzervatív becsléssel további 6-10 milliárd forinttal nőhet a hitelkeret kihasználása, de elképzelhető az is, hogy év végére kimerül a teljes 30 milliárdos keret, ezért már tárgyalnak az európai program illetékeseivel a program meghosszabbításáról, illetve kibővítéséről, hogy ne kelljen idő előtt leállítani.

ez indokolt is, mivel a K&H Bank kkv bizalmi indexe a 2008-as válság előtti optimista szinten áll, ez serkentheti a beruházási hitelek felvételét

Hogy áll most a Juncker-terv?

Az eddigi magyarországi megállapodások

Hogy áll össze a Juncker-terv és annak kkv-finanszírozási "lába"?

A Juncker-tervnek becézett Európai Beruházási Terv mögött az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI, magyarul ESBA) 21 milliárd eurós finanszírozási kapacitása áll, amiből 16 milliárd euró az Európai Unió 7 éves büdzséjéből jön (8 milliárd eurónyi tényleges forrás, további 8 milliárd euró garanciavállalás), a fennmaradó 5 milliárd euró pedig az Európai Beruházási Bank (EIB) tényleges pénzügyi befizetéséből származik.



Az EFSI-nek két "lába" van, az első a nagyobb, európai jelentőségű infrastruktúra fejlesztéseket segíti finanszírozással, a másik pedig a bankok által nehezebben finanszírozható kis- és középvállalkozásoknak szól. Az ESBA felől érkező 16 milliárd euróból eredetileg 13,5 milliárd eurót szántak az infrastruktúra-beruházások támogatására, 2,5 milliárd eurót pedig a 3000 főnél kevesebbet foglalkoztató, kockázatosabbnak számító kis- és középvállalkozások (kkv-k) finanszírozásának támogatására. A nagyfokú érdeklődés miatt a kkv-s "lábat" 2016 őszén 0,5 milliárd euróval 3 milliárd euróra növelték és ez az összeg jórészt garancianyújtást jelent a COSME és az InnovFin programok terhére, hogy a kkv-k is meg tudják valósítani a kockázatosabbnak ítélt projektjeiket az uniós garanciavállaláson keresztül.



Az EIB felől érkező 5 milliárd eurónyi tényleges befizetésből 2,5-2,5 milliárd euró fordítható az infrastruktúra-beruházási "láb" és a kkv-finanszírozási "láb" támogatására.



A COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) az EU versenyképes kkv-kat támogató programja, amelynek van egy garancia alprogramja (LGP), az InnovFIn pedig az Európai Bankcsoport és az Európai Bizottság által közösen indított, az innovatív cégek támogatására szolgáló program a Horizont 2020 kutatási keretprogramon belül. A két programról bővebb információk lentebb.



A fentiek lényege tehát az, hogy az Európai Beruházási Terv kkv-kat támogató finanszírozási "lába" 2,5 milliárd helyett immár 3 milliárd eurónyi uniós garanciavállalás és 2,5 milliárd eurónyi EIB tőkejellegű finanszírozás mellett működik. Az együttesen 5,5 milliárd eurónyi finanszírozási kapacitásnál azt célozták meg, hogy Európa-szerte összesen legalább 82 milliárd eurónyi kkv-beruházás létrejöttét segítse elő 3 év alatt a 15-szörös átlagos tőkeáttételen keresztül (az eredetileg 5 milliárdos finanszírozási kapacitásnál 75 milliárdos beruházás mobilizálást céloztak meg).



A COSME az európai kkv-k finanszírozásokhoz való hozzáférését hivatott megkönnyíteni, mégpedig két pénzügyi eszköz segítségével. A vállalkozások, amennyiben uniós finanszírozáshoz szeretnének jutni, kiválasztott pénzügyi intézményekkel vehetik fel a kapcsolatot saját országukban. A kiválasztott pénzügyi intézmények listája



Az InnovFin kkv-garanciakeret a Horizon 2020 program által támogatott "Uniós InnovFin finanszírozás innovátoroknak" kezdeményezés keretében jött létre. 25 000 euró és 7,5 millió euró közötti hitelekre nyújt garanciát és viszontgaranciát, hogy ezáltal segítse elő az innovatív kis- és közepes vállalatok, valamint a kisméretű, közepes tőkeerejű (maximum 499 főt foglalkozató) vállalkozások hitelhez jutását. A garanciakeretet az EIF kezeli, és pénzügyi közvetítőkön - bankokon és más pénzügyi intézményeken - keresztül teszi elérhetővé az EU-tagállamokban és a társult országokban. A garanciakeret révén a pénzügyi közvetítőknek az EIF nyújt garanciát a bevont hitelekből keletkező veszteségeik arányos részére.

Martin Jarolím, a K&H Bank lakossági banki divízió vezetője a beszélgetésen többek között azt emelte ki, hogy tavaly a fejlesztési és likviditási hitelek intenzív kereslete miatt a piaci növekedés 12% volt, a K&H Banké viszontés összesen 357 milliárd forintot helyeztek ki. Ennek keretébenJelzése szerint a 357 milliárd forint összegű teljes szerződött állománnyal és 13,7%-os piaci részesedésével a K&H volt a Növekedési Hitelprogram egyik legaktívabb résztvevője.Martin Jarolím arra is rámutatott, hogy, amelynek programját tavaly februárban elsőként indította el a bank Magyarországon. A hitelkereslet megerősítését többek között az segíti, hogy iaz ügyletenként legfeljebb 45 millió forintos hitelek mögé. Ezek miatt Martin Jarolím jelzése szerint számos olyan cégnek is tudtak az európai COSME garanciája miatt hitelt adni, amely korábban nem, vagy csak nehezen jutott volna forráshoz.Zúgó Liliána, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének gazdasági elemzője bemutatta a Juncker-tervként emlegetett Európai Beruházási Terv három intézkedését (az Európai Stratégiai Beruházási Alapot és annak finanszírozási hátterét, a projektek és a befektetők egymásra találásának útjait, illetve a beruházások előtti szabályozói akadályok lebontásának irányait). Jelzése szerint március elején, azaz(kb. 178 milliárd eurónyi beruházásnál), amelyhez mintegy 33 milliárd eurónyi forrást nyújt a háttérben az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap.Felhívta a figyelmet arra, hogy az Juncker-terv mögötti finanszírozási alapból (Európai Stratégiai Beruházási Alap, azaz EFSI) elérhető források(pótlólagos beruházások létrejöttéhez segítenek, és lehet mixelni az EFSI és a normál vissza nem térítendő uniós támogatásokat is). Lényeges az is, hogy az EFSI-ből az EU bárhol nyújthatja a finanszírozást, nincsenek földrajzi és szektorális kvóták.Megjegyezte azt is, hogyErre is lesz azonban forrás, mivel éppen zajlik Brüsszelben az EFSI finanszírozásának 2020-ig történő meghosszabbítása és a megcélzott beruházásoknak 315-ről 500 milliárd euróra történő felemelése (a mögöttes finanszírozási források megemelésével együtt). Ennek a jogi jóváhagyási folyamata most az Európai Parlamentben zajlik és várhatóan néhány hónapon belül le is zárul, onnantól hivatalosan is a megemelt keretösszegről és meghosszabbított működésről beszélhetünk majd a Juncker-terv kapcsán.Amint beszámoltunk róla: éppen hétfőn hozták nyilvánosságra, hogy, így az alábbiakban összefoglaljuk az eddigi magyarországi megállapodásokat és jellemzőiket, majd a Juncker-terv működését és finanszírozási hátterét:Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA, angolul EFSI) kkv-knak szóló "lábában"az EBA-val, amelynek nyomán a banki szempontból kockázatosabb, alacsonyabb tőkével és fedezetekkel rendelkező mikro- és kisvállalkozások is kedvezőbb finanszírozáshoz juthatnak. Ennek lényege, hogy az EBA a COSME uniós garanciaprogramon keresztül, amely így 96 millió eurónyi, kb. 30 milliárd forintnyi hitelt tud kihelyezni a banki forrásokhoz nehezebben hozzáférő magyar kkv-knak.Ezt követően tavaly októberben az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, kötött az EBA-val egy 127 millió euró,, amelyek nyomán elsősorban mezőgazdasági vállalkozások juthatnak kedvezményes finanszírozáshoz. Idén január közepén aztán az UniCredit Bank is kötött egy 160 millió euró,az Európai Beruházási Alappal, amelynek keretébenis finanszírozást nyújtanak az innovatív kis- és középvállalkozásoknak.Bár a minapi Erste Bankos megállapodás szövege is utal rá és a pénzügyi közvetítő intézmények listáján is szerepel , hivatalos kommunikációról nem tudunk az ötödik magyarországi pénzügyi közvetítő, a Syntaxis Capital kapcsán, amely az Európai Beruházási Alap (EIF) termékeit közvetíti.