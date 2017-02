Már Merkel is egy új többsebességes EU-ról beszél

Egyre többen feszegetik a kérdést

Az elmúlt évek történéseiből bizonyossággá vált számunkra, hogy lesz egy Európai Unió különböző sebességekkel, és nem mindenki fog mindig az integráció minden egyes lépésében részt venni. Úgy gondolom, hogy ez a római nyilatkozatba is bekerülhet

Mit takarhat a több sebesség?

Jóllehet egyik nyilatkozó sem világította meg részletesen, mit is ért a többsebességes Európa mellett, elemzők szerint a már létező és elvileg átmenetinek gondolt kétsebesség helyett néhány vezető fejében egy potenciálisan állandóan elkülönülő, "fallal elválasztott" kétszintű struktúra jelenik meg.

Ha ez bekövetkezne, akkor ha nem is rövid távon, de tagállamokat veszíthetünk el. Mindent meg kell tenni, hogy ne jussunk el idáig

Nekirugaszkodás

Bár a két- vagy többsebességű Európai Unió már jó ideje realitás (elég csak az euróra, Schengenre vagy az európai szabadalomra gondolni), befolyásos nyugat-európai politikusok mostanában mintha másféle kétsebességes unió lehetőségéről értekeznének - mutat rá a brüsszeli lap., az EU-kanadai szabadkereskedelmi megállapodást majdnem megfúró vallon kormányfő és mások isA német kancellár és francia kollégája arra utalt, hogy"Lehet-e többsebesség? Igen. Ennek deklarálása az egyik lehetséges eredmény lehet Rómában. Európa egysége fontos, de az EU nem önkiszolgáló étterem. Európát az együttműködésre találták ki. Erre emlékeztetni kell Rómában" - fogalmazott a február 3-i máltai EU-csúcsot követően Francois Hollande.- jelentette ki a német kancellár a máltai csúcs után.Louis Michel, belga miniszterelnök is hasonló gondolatokat fogalmazott meg, érezhetően fogyó türelemmel viszonyulva azokhoz a tagállamokhoz, amelyek szerinte kevés érdeklődést mutatnak az integráció előrevitele iránt.Jaroszlaw Kaczynski, a lengyel Jog és Igazságosság Párt elnöke a múlt héten Merkellel találkozva hangot is adott aggodalmának, megjegyezve, hogyJean Asselborn luxemburgi külügyminiszter a minap egyértelműen a szolidaritás és az alapértékek kérdésével hozta összefüggésbe a kétsebességes Európáról folyó diskurzust. "A szolidaritás politikai kérdés, nem patetikus dolog. Ha ez nem működik többé, akkor nem leszünk többé egy közösség" - jelentette ki. Úgy vélte, hogy a kétsebességgel a közös politika koncepciója tűnne el.- közölte a BruxInfo kétsebességes EU-ra vonatkozó kérdésére válaszolva.Párttársa, az ugyancsak szocialista párti gazdasági és pénzügyi biztos,Moscovici tisztában van azzal, hogy többek között Belgiumban is folyik egy polémia a bővítésről, "azzal a szándékkal, hogy elutasítsanak néhány, hozzánk a közelmúltban csatlakozott kelet-európai országot". "Amikor Varsóban tartózkodunk, ahol ha olyan kormány is székel, mint a jelenlegi, vagy Budapesten, még Orbán úrral együtt is, Európában vagyunk. És nagyon rossz ötletnek tartom ezeknek a nehéz örökséget maguk mögött hagyó országoknak az elutasítását. Ezért olyan projekteket kell létrehoznunk 27-es szinten, amelyek egyesítenek" - szögezte le a Le Soirnak Guy Verhofstadttal, a liberálisok EP-frakcióvezetőjével közösen adott interjúban a francia biztos.Ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogy megerősítsék az eurózónát, amit Európa szívének nevezett. Nem tartja jó ötletnek azt, hogy Németország, Franciaország vagy Olaszország vezetésével ad hoc csoportokat alkossanak. Ehelyett az euróövezetre koncentrálna, mert az jelenlegi formájában nem elégséges. Pierre Moscovici egy, az Európai Parlamentnek felelős pénzügyminisztert, egy külön kincstárat, és saját büdzsét szeretne az eurózónának.Moscovicinél, Verhofstadtnál és másoknál is megjelenik az a gondolat és igény, hogyA francia biztos előrevetítette, hogyBár a BruxInfo által megkérdezett, egyes magas rangú uniós tisztviselők eléggé szkeptikusak, Moscovici azt állította az interjúban, hogy a testület "egy ambiciózus javaslatot és megközelítést" tesz majd le az asztalra. "2017 végén pedig megnyílik egy ablak. Ha a német-francia páros egyedül nem is képes mindenre, azért sokat tehet" - tette hozzá.