Máris bejelentkeztek Juncker helyére

Jean-Claude Juncker bizottsági elnök mandátuma 2019 őszén jár le, így Moscovici bejelentkezése szokatlanul korán érkezett. Moscovici jelenleg a befolyásos gazdasági és pénzügyi biztosi posztot viszi a Bizottságon belül és a múlt heti brüsszeli kohéziós konferencián már meglehetősen határozott álláspontot képviselt az EU integrációjának mélyítéséről és az eurózóna számára külön is szükséges költségvetésről. Előtte néhány héttel mutatta be egy uniós biztos társával együtt a gazdasági és monetáris unió elmélyítésének lehetséges útjairól szóló vitaindítóját, amellyel részletesen ebben az anyagunkban foglalkoztunk , majd ezt követően múlt szerdán napvilágot látott az EU jövőbeli költségvetéséről szóló vitairat, amelyről ebben a cikkben írtunk. Az 59 éves Moscivici korábban francia pénzügyminiszter volt, és a francia szociáldemokrata párthoz tartozik, bizottsági elnöki ambícióival együtt pedig az európai szociáldemokráciának is egy új lendületet akar adni a lapnak adott nyilatkozat alapján.