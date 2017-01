Ömlik hozzánk az EU-pénz, de nem akarjuk a brüsszeli vizsgálódást

17 ország biztosan támogatja

Ki miért ellenzi?

Mi lenne az EPPO hatásköre?

Szankciót kapnánk a következő uniós költségvetésnél?

Az uniós igazságügyi miniszterek pénteki máltai informális tanácskozásán ugyanis kiderült, hogy a két ország, illetve a svédek, hollandok, máltaiak és a kilépés felé haladó britek biztosan nem támogatják az európai ügyészi hivatal felállítását, míg 17 másik ország biztosra mondta a támogatását. A finnek és a portugálok pedig még gondolkodási időt kértek - foglalja össze a helyzetet a Bruxinfo. Mivel nincs egyhangú tagállami támogatás az ügyben, ezért a hivatal (EPPO) felállítása egy ún. megerősített tagállami együttműködés keretében zajlik tovább, igaz döntés pénteken még nem született, inkább csak az erőviszonyok tisztázódtak le.Vera Jourová, a témában illetékes cseh uniós biztos a pénteki máltai találkozó után azt mondta: Magyarország esetében két fenntartás fogalmazódott meg a hivatal létrehozásával szemben. Az egyik, hogy a majdani főügyész hatáskörébe tartozna az áfa-csalásokkal való visszaélések vizsgálata. A másik pedig az, hogy a kormány szerint a magyar részvételhez módosítani kellene az alkotmányt, annak is az ügyészségre vonatkozó részeit. Bővebbet azonban nem mondott arról, hogy ez miért jelentene áthidalhatatlan problémát.A lengyelek attól tartanak, hogy az ügyészségi hivatal idővel túl sok kompetenciát ragadna magához. Jourová ezt cáfolta, rámutatva arra, hogy minden további új hatáskör-bővítés egyhangú döntést igényelne.A Bruxinfo beszámolója szerint az uniós biztos a svédek kifogását (is) álságosnak tartja, miszerint a svéd ügyészség jól végzi a dolgát, és nincs szüksége egy másik szervre ahhoz, hogy még jobban végezze. Jourová szerint az EPPO nem venné át a tagállami hatóság jogköreit, hanem kiegészítené azokat az EU-pénzek felhasználását övező, határokon átnyúló csalási ügyek elleni fellépéssel.Hollandia a szubszidiaritás elvére hivatkozva állná útját a kezdeményezésnek, a hágai parlament egy elutasító határozatot is elfogadott, jóllehet a kormány elvileg támogatja.A bizottsági javaslat értelmében az európai ügyészség hatásköre két fő területre terjedne ki. Az egyik az uniós alapokkal történő csalási ügyek és visszaélések felgöngyölítése. A másik pedig a határokon átnyúló, úgynevezett körhinta áfa-csalások leleplezése, amelyek becslések szerint évi 50 milliárd euróval rövidítik meg a tagállamok költségvetéseit.Vera Jourová emlékeztetett rá, hogy következő lépésként (várhatóan már márciusban) az állam- és kormányfők elé utalják a kérdést, akik első körben meghozhatják az elvi-politikai döntést a megerősített együttműködés elindításáról a konkrét területen. Az Európai Bizottságnak ezt követően 4 hónap állna rendelkezésére a költség-haszonelemzés elvégzésére és a jogszabályi javaslat előterjesztésére.Jourová egyébként tavaly év végén Budapestre és Varsóba is ellátogatott, hogy meggyőzze a tagállamok vezetését az EPPO felállításának támogatására, sikertelenül járt annak ellenére, hogy akkoriban lényegesnek és nagyon logikusnak mondta azt, hogy azok a kohéziós országok is jelen legyenek a startnál, amelyek az uniós költségvetési források nettó kedvezményezettei. Jourová, a magyar fővárosban figyelmet keltett azzal a kijelentésével, hogy "az EPPO-ban való részvétel szerepet játszhat a strukturális alapokról szóló majdani tárgyalásokon". A Bizottságnál ezt követően a BruxInfónak cáfolták, hogy a biztos szankciókra célzott volna. Mindazonáltal nagyon fontosnak nevezték, hogy a két ország az EU-költségvetés nettó kedvezményezettjeként része legyen az együttműködésnek.A brüsszeli lap hozzáteszi: ezzel együtt elismerték, hogy a kimaradást jogi eszközökkel nem lehetne szankcionálni, ezért inkább politikai nyomásgyakorlásról van szó. Brüsszelben ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy az európai főügyészi hivatal létrehozásának lehetősége a 2009. december 1-én hatályba lépett Lisszaboni Szerződésben is szerepel.