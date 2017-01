Szeged lehet az első elektromos közlekedésű város

A bejelentett fejlesztések

M47 négysávosítása, ehhez kapcsolódva Szeged és Makó közötti elővárosi közlekedés fejlesztése

repülőtér fejlesztése, a visszaminősítést megakadályozó fejlesztések támogatása

gyárberuházás, összeköttetésben az ipari parkkal, mely 200 hektáron valósul meg

ELI lézerközpont melletti inkubátorház és okos város kialakítása

Tisza belvárosi híd építése és a belvárosi rakpartok fejlesztése

Szeged elsőként hazánkban átállna az teljesen elektromos tömegközlekedésre

Mars tér kialakítása, buszmegálló elköltöztetése

Széchenyi tér rekonstrukciója, visszaállítási költségei

új fedett uszoda megépítése 7 milliárdos keretösszeggel

sportcsarnoképítés

atlétikai centrum megépítése

későbbi tervek között szerepel: kerékpár és gyalogoshíd megépítése, egyéb vasúti fejlesztések, illetve a fedett atlétikai csarnok építése

Szeged volt az a város, ahová a legtöbb uniós forrás érkezett az előző ciklusban, ez több mint egy milliárd forintnyi támogatást jelentett - mondta el Botka László, polgármester. Jelenleg 104 db fejlesztési projekt van a városban, amelyhez összesen 34 milliárdnyi eurónyi támogatás és az önkormányzat saját fejlesztési forrása áll rendelkezésre.A polgármester kiemelte, hogy a gazdaságfejlesztésnek köszönhetően Szegeden 2,8% a munkanélküliség, míg országosan 4%, ezzel párhuzamosan pedig azt is kifejtette, hogy az elmúlt időszakban 2500 új munkahely jött létre. Említést tett arról is, hogy a bérlakás program keretében 200 lakást újítottak fel és a piaci ár harmadáért adtak bérbe.A teljes megállapodás költsége alsó hangon 50 milliárd, de akár elérheti a 70 milliárd forintot is - mondta a miniszterelnök.Az eddigi 19 várossal megkötött szerződések összege már 2450 milliárd forintnál járt, melyet korábbi cikkünkben megírtunk.