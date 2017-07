110 millió eurós üzletet kötött a Mol

A SSD egy német jog szerinti speciális finanszírozási forma (adósságlevél). A finanszírozás 3 és 7 év közötti lejáratú részletekből áll, amelyekkel a Mol összességében kedvező, 5,2 éves átlagos futamidőt ért el. A társaság ezzel a tranzakcióval új befektetőket tudott elérni, és tovább diverzifikálta finanszírozási forrásait.A SSD tranzakció szervezői a Commerzbank Aktiengesellschaft, az ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG és a Raiffeisen Bank International AG voltak - írják.A Schuldschein finanszírozási formát a kötvény és a hitel hibridjének szokták nevezni. Hitel azért, mert az ügyfél a finanszírozásban részt vevő pénzintézetektől bilaterális formában megkapja az adott finanszírozási összeget, szervezésének formája ugyanakkor a kötvényre hasonlít (könyvépítés).A Schuldschein finanszírozási forma a német/osztrák pénzintézetekben már lassan egy évszázada használatos, ezért alkalmazásakor a német jog az irányadó. Ettől függetlenül minden országban, ahol használják, előtte jogvéleményt kell alkotni róla. Ez a magyar alkalmazás előtt is megtörtént, ami biztosítja, hogy a magyar jognak is megfelelő az alkalmazása. Az MTI úgy tudja, a Mol a felvett összeget általános vállalati célokra fogja fordítani.