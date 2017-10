15 tuti tipp, ha meg akarsz gazdagodni!

1. A piacok nem hatékonyak, ezért könnyű megverni őket

2. Ha hosszú egy összefoglaló, az biztosan jó

3. Ha egy befektetőnek jó a track recordja, az azért van, mert zseni, csak arra figyelj, hogy ő mibe fektet

4. Adj el mindent, ami versenyez az Amazonnal!

5. Ha egy cég nem versenyez az Amazonnal, akkor azonnal vegyél bele!

6. Koncentrálj A Befektetésre!

7. Ne tarts készpénzt!

8. Nem számít a cégek eladósodottsága és adósságlejárata

9. A felvásárlásokon csak keresni lehet

10. A kínai vállalatok mások, mint a normális cégek

11. A felvásárlások mindig eredményesek, a szinergiák könnyedén kiaknázhatók

12. Ne hallgass senkire!

13. A shortosok ostobák

14. Ha egy nagybefektető vásárol, azt azért teszi, mert jobb rálátása van a befektetésre, mint neked

15. A gazdagok okosabbak, mint te

A piacok egyáltalán nem hatékonyak, így, ha elolvasol egy gyorsjelentést, vagy akár csak egy blogbejegyzést, akkor az bőven elég ahhoz, hogy másoknál jobban megismerj egy tőzsdei céget. Nem kell keményen dolgoznod, csak vedd meg azt, ami olcsónak tűnik, és hidd el, fel fog menni az árfolyama. Nagyon. Gyorsan. Ezt ismételd meg egy párszor, és már mehetsz is nyaralni!Egy vállalati összefoglalót minősége mindig megítélhető az alapján, hogy milyen hosszú. Ha valaki tud írni 500 oldalt egy cégről, akkor az biztosan szakértője a témának, ha ilyennel találkozol, ne is olvasd el az összefoglalót, csak fektess be a cégbe!Ahogy az életben, úgy a tőzsdén is azt kapja az ember, amit megérdemel. Soha, semelyik ismert befektető nem épített jó track recordot úgy, hogy nagy, kockázatos pozíciókat nyitott vagy véletlenül kockáztatott nagyot. Soha!Az Amazon mindig nyer. Legyőzhetetlen. Mindegy, hogy milyen piacra lép be, azonnal uralja. Nem foglalkozik azzal, hogy profitot csináljon, és soha nem is fog, az Amazon egy tökéletes piramisjáték, ami nem hoz létre értéket, de a legtöbb befektető egyszerűen túl buta, hogy ezt átlássa. Ne foglalkozz azzal, ha egy vállalatnak bármilyen versenyelőnye van, ha az Amazon belép a piacára, azonnal szabadulj meg a cég részvényeitől!Ha egy cég nem versenyez az Amazonnal, akkor annak az árfolyama csak emelkedni fog. A legjobb, ha eső napokon vásárolsz, mert másnap mindig emelkedik az árfolyam. Vésd az eszedbe: ha 20 dolláron szeretted a részvényt, akkor 19 dolláron imádnod kell, 18 dolláron pedig az összes pénzedet bele kell tenned!Warren Buffett befektetőtársa, Charlie Munger mondta egyszer, hogy a diverzifikáció csak az idiótáknak való , jó példaként pedig a családját hozta fel, amelynek csak három befektetése volt. A három is sok, Munger is csak egy puhány, egy igazi befektető az összes vagyonát, a családjának az összes vagyonát és az elsőszülött gyerekének a nevét is egyetlen egy részvényre teszi fel!Amerika újra nagy lett, a részvényárfolyamok csak emelkednek, a készpénz csak teher a portfóliódon, csak arra jó, hogy csökkentse a hozamodat, csak veszteseknek való. Szedd össze az összes készpénzt, amit csak találsz, és tedd bele a legjobb ötletedbe (lásd az előző pontot)!Hitelt bármikor fel lehet venni, a cégek profitja meg úgyis csak emelkedik, szóval ne aggódj a vállalatok adóssága miatt! Egy jó magas adóssághegy csak annak a jele, hogy jól működik a cégnél a tőkeallokáció, különben sem túl prudens dolog nem nyakig eladósodni.Gyakorlatilag kockázatmentesen kereshetsz pénzt, ha egy hónappal a felvásárlás előtt 9,95 dolláron megveszed a cég részvényeit, amiről lehet tudni, hogy 10 dolláron felvásárolják. Nincs kockázat, mivel a felvásárlások sosem hiúsulnak meg.A kínai gazdaság masszívan nő, és mindig is gyorsan fog növekedni. Ne hallgass azokra, akik azt mondják, hogy a kínai gazdasági, vállalati adatoknak semmi értelme, vagy hogy a kínai jog nem védi meg a kisrészvényeseket, Kínában az összes vállalati csalást már évekkel ezelőtt felderítették, a megmaradt cégek már prudensen jelentenek és mindent megtesznek azért, hogy növeljék a részvényesi értéket.Ha a cég, aminek részvényese vagy, felvásárol egy másik vállalatot, az mindig jó dolog, a felvásárlás egyáltalán nem komplikált, minden deal óriási részvényesi értéket teremt, és szerencsére a menedzsmentek soha nem akarnak cégbirodalmakat létrehozni a részvényesek kárára.Jobb vagy, mint ők, szóval ne hallgass más befektetőkre! Egy másodpercre se gondold azt, hogy mások jobban értenek egy vállalathoz vagy iparághoz, mint te, és fontos, hogy ne tanulj a hibáikból sem, hiszen te nem is fogod elkövetni azokat a hibákat.A shortosoknak egyszerűen soha sincs igazuk. Ha valaki beshortolja a részvényt, amit vettél, mindig jusson eszedbe, hogy te elolvastad a cég beszámolóit, nem úgy, mint a shortos, szóval te mindig többet tudsz a vállalatról, mint ő. Vegyél még több részvényt, és csúfold ki a shortost!Az óriási hedge fundok és az ismert befektetők nem olyanok, mint mi, többiek, ők mindig alaposan megvizsgálják azt, amibe fektetnek, soha nem fordulhat elő, hogy azért vesznek valamiből, mert más nagybefektetők is vettek már belőle, vagy mert olcsónak tűnik, vagy azért mert már 30-on is vettek belőle, szóval 15-ön rádupláznak.Ha valaki gazdag, az azért van, mert okosabb, mint te, és többet tud az üzleti dolgokról és úgy általában az életről is, mint te. Ha egy gazdag ember megvesz egy részvényt, az mindig jól sül el. Ingatlanmágnás vesz bele egy gyógyszercégbe? Kövesd! Egy tehetős 19 éves Instagram modell megveszi élete első részvényét, mert a tickere pont az ő nevének a kezdőbetűiből áll? Tuti vétel!