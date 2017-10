20 éves csúcson a japán tőzsde

Az elmúlt két évtizedben meglehetősen nehéz volt jó vételi lehetőségetek találni a japán részvénypiacokon, részben a transzparencia hiánya, részben pedig a problémás kormányzás miatt. Azonban ez hamarosan változhat

Sok szakember szerint eljött az idő, és japán közel negyed évszázad után végre képes lesz kitörni a megszokott kerékvágásból, és a növekvés útjára lépni. Ennek ellenére az ország hosszú távú kilátásaival kapcsolatban sokan továbbra is szkeptikusak maradtak, aminek fő oka a folyamatosan elöregedő társadalom.Az elmúlt 25 évben a Nikkei-nek többször sikerült áttörnie a 20 ezer pontos határt, hogy aztán újra alázuhanjon. A történelmi csúcsra, 1989 december 29-én emelkedett, akkor 38 915 pont volt a Nikkei értéke. Azóta mindössze egyszer, 2015-ben sikerült 20 ezer pont fölé emelkednie a részvényindexnek, miután a kínai gazdaság kilátásaival kapcsolatban megnövekedtek a félelmek.A mostani ralinak részben a már évek óta növekvő gazdaság, részben pedig a versenytársak, így például az USA relatíve gyengébb teljesítménye az oka, ahol a részvénypiacok egyébként folyamatosan újabb és újabb csúcsra emelkedtek az idén. Míg sok befektető számára a viszonylagos alulértékeltség miatt vonzó a japán tőzsde, addig sok szakember a megváltozott vállalati hozzáállás, illetve a gazdaság hosszú távú kilátásai miatt favorizálja az ázsiai országot.- Mondta a 3 milliárd dollárt kezelő Federated Investors tanácsadója, Dariusz CzochA szakember azt is hozzátette, hogy a csapata egyre több időt tölt Japánt vizsgálva, és előbb utóbb a portfoliójukban meg fogják növelni a japán részvények súlyát olyan vállalatokkal, mint például a Nidec, vagy az autóipari Daifuku.Egyébként az április és június közötti negyedévben a japán vállalatok adózás előtti eredménye átlagosan 23 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest.Japánban a szerdán közölt adatok alapján pörög a gazdaság, az augusztusi kivitel növekedése 2013 novembere óta legnagyobb ütemű, 18,1 százalék volt. Ez felülmúlta a szakértői várakozások átlagában szerepelt 14,7 százalékot és meghaladta a júliusi 13,4 százalékos növekedést. Az árak fokozatosan emelkednek. Az export támogatja a növekedést, és a belső fogyasztás sem fest túl rosszul - kommentálta az adatokat Tokuda Hidenobu, a Mizuho Kutatóintézet vezető közgazdásza, aki szerint nem változik Abe Sindzó kormányfő gazdaságpolitikája, amíg hatalmon marad. A kérdés csak az, hogy az október 22-i választásokon milyen eredmények születnek.Azonban nem mindenki ilyen optimista a japán részvénypiacokkal kapcsolatban, a 12 milliárd dollárt kezelő David Ragan szerint sok vállalat a vártnál rosszabbul teljesített, így továbbra is alacsony súllyal szerepelnek japán részvények a portfóliójukban.Némileg árnyaltabban nyilatkozott Simon Webber, a londoni székhelyű Schriders portfóliómenedzsere is, aki szerint a változások egyelőre meglehetősen visszafogottak, azonban az biztos, hogy beindult némi fejlődés.A Nomura a sajáttőke-arányos megtérülést (ROE) vette alapul a japán vállalatok elemzésekor, ami átlagosan 9,8 százalékos volt szeptember végén a következő 12 hónapban várható bevételekhez képest, ami ugyan több, mint az 5 éve mért 8,1 százalék, azonban még mindig kevesebb, mint az USA-ban látott 17,5, vagy az európai vállalatoknál jellemző 12,5 százalék (Nagy-Britannia kivételével).