3,4 milliárdos autóipari beruházás jön Felsőzsolcán

A beruházással 115 új munkahely jön létre.A vállalat a turbó-feltöltők alkatrészeinek gyártásában Európában piacvezető, a világon pedig az első öt között van. Vevői közé tartozik például a Mercedes, a BMW, az Audi és a Porsche, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Felsőzsolcán gyártott alkatrészeket a többi között ezekbe az autókba szerelik be - közölte.A francia családi vállalkozás tíz évvel ezelőtt hozta létre a felsőzsolcai ipari parkban az üzemet, ahová eddig 30 millió eurót fektettek be, főként saját forrásból. Negyvenfős vállalkozásként indultak, és jelenleg a környék 84 településéről több mint 380 munkavállalót alkalmaznak. Az elmúlt tíz évben csaknem 200 helyi beszállítót vontak be tevékenységükbe.