A budapesti tőzsdére menne egy kriptopénzekbe fektető cég

Gombamód szaporodnak a hasonló jellegű alapok

Az egyik legjobban teljesítő eszközosztály az elmúlt években a kriptopénzek voltak, a legnagyobb kapitalizációjú digitális valuta, a bitcoin havi átlagosított hozama az indulása óta meghaladta a 25 százalékot (!), piaci kapitalizációja pedig mára már elérte a 110 milliárd dollárt. Ennek fényében nem meglepő, hogy a kisbefeketők körében is rendesen megugrott az igény a kriptopénzek iránt, amit most úgy tűnik, hogy egy magyar cég is meglovagolna. Egyébként globálisan csak az idén már 84 új kripto fókuszú alap indult, amellyel együtt már összesen körülbelül 124 kriptopénzekbe fektető alap létezik.

Cointresor

Portfólió összeállítása

Nagykutyák (60%)

A ma még zártkörű részvénytársasági formában működő Cointresor Zrt . ezen a piacon fektet majd be, és azt tervezi, hogy hamarosan tőzsdére lép, és ezzel a kisbefektetők előtt is kitárja a kapuit. Ha minden az alapítók tervei szerint alakul, akkor nemsokára a kisbefektetők ezen a portfólió-befektetési társaságon keresztül részesülhetnek a szektor térnyeréséből. Ráadásul úgy, hogy a cég és a befektetők érdekei azonosak, mert a Cointresor menedzsmentje amolyan sikerdíjként maga is a jó teljesítményből kapja javadalmazását. Mindez egyelőre még csak a jövő zenéje, de a társaság vezetői már megosztották az Index-szel az elképzeléseiket.Juhász Gergely, a cég elnöke határidős kereskedői háttérrel érkezett, míg az informatikai igazgató, Pasinszky Krisztián programozó matematikus. Mint elmondták, elképzeléseik szerint a Cointresor az összegyűjtött tőkét három elemre tagolja majd. Hatvan százalékot fektet az iparág vezető kriptodevizáiba, 30 százalékot hagyományos pénznemekbe és 10 százalékot a feltörekvő kriptodevizákba, vagy alkalmazásokba.A portfólió oroszlánrészét a tervek szerint a legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptopénzek adják majd, mint például a bitcoin, az ether, és az elmúlt napokban hatalmasat ralizó bitcoin cash.

Hagyományos devizák (30%)

Nyilvános érmekibocsátások

Juhász Gergley három devizával is tervez, így euróban, dollárban és forintban is vezet majd számlákat. Ennek a 30 százaléknak két funkciója lesz, egyrészt valamelyest kiegyensúlyozza a kriptodevizák mozgékonyságát, nagyobb kilengéseit, másrészt a későbbi nyilvános társaság életében lesz lényeges, hogy egyfajta állandó likviditás is legyen majd a társaság portfóliójában.A fennmaradó részt az utóbbi időben sokat bírált - nem alaptalanul - ICO-kba (nyilvános érmekibocsátás) fogják fektetni, melyek szerintük a legnagyobb hozammal is kecsegtetnek.

Mi is az a ICO?

Ahhoz, hogy a működési mechanizmust el tudjuk képzelni, kezdjük el egy egyszerűsített történettel. Képzeljük el, hogy kedvenc együttesünk elhatározza, hogy új üzleti modellének részeként, bevezeti minden koncertjén a VIP szekciót. Ezen kívül univerzális VIP örökbérleteket fog kibocsátani, mellyel az össze jövőbeli koncertre be lehet menni a VIP szekcióba, és ezen kívül ezeket a bérleteket a kibocsátás után is úgynevezett másodlagos piacokon adni és venni lehet. Nézzük mi is történik ezeknek a VIP bérleteknek az árával (első ábra).

Tisztában kell lenni a kockázatokkal

Először a VIP örökbérletek még nem állnak rendelkezésre, azonban az együttes intenzív marketing kampányba kezd ahol többek között kitűzik az árusítás időpontját is. Ezután következik a bérletek tényleges árusítása ahol a rajongók közvetlenül a zenekartól vásárolhatják meg az örökbérleteket. Hívjuk ezt az esemény kezdeti bérlet kibocsátásnak, gyakorlatilag a bérletek tekinthetőek úgy mint tokenek, a kezdeti bérlet kibocsátás pedig az ICO-nak felel meg. Azt, hogy pontosan milyen áron és hogy hány darab örökbérletet ad el az együttes most és hányat esetleg egy későbbi időpontban a bérletkibocsátás stratégiája határozza meg. Fontos megjegyezni, hogy a kezdeti örökbérlet kibocsátás alkalmával jó eséllyel még nincs meg a következő album, és nincs kitűzve a következő koncert ilyen szempontból a rajongók kvázi látatlanban, egy jövőbeli fiktív ígéret reményében veszik meg a bérleteket.A kezdeti örökbérlet kibocsátás után a bérletek saját életet kezdenek élni, a rajongók adják és veszik egymás között. Nyilvánvalóan az árfolyam csökken negatív hírek hatására, mint például az együttes tagjai összevesztek egymással és elképzelhető, hogy soha többet nem lesz koncert. Ha pedig mégis kitűzik az első koncerteket akkor pedig az árfolyam az egekbe szökken. Mivel a bérlet örökbérlet, az első sikeres koncert után a bérleteket továbbra is szabadon lehet adni és venni, az áruk nagyjából attól függ, hogy a rajongók mekkora esélyt látnak a következő sikeres koncertre.Gyakorlatban többféle nevet is használnak a fentiekhez hasonló finanszírozás és üzleti modellek leírására, token alapú gazdaság, token alapú üzleti modellek, token kereskedelem. ICO (Initial Coin Offerings, kezdeti token értékesítés) pusztán ennek csak a legelső fázisa, ahol egy kicsit hasonlóan mint a klasszikus részvénytársaságok IPO (Initial Public Offering), elsődleges forgalomba hozatala, a tokenek egy része értékesítésre kerül. Habár az ICO pusztán csak a legelső token értékesítés, gyakran indirekt módon az egész terület elnevezésére használják.Arról azonban semmiképp sem szabad megfeledkeznünk, hogy ezeken a technológiákon alapuló kriptopénzek még mindig kisérleti fázisú eszközök, amik nem működnek tökéletesen. Diverzifikáció ide vagy oda, valamilyen jogi hiba, vagy technológiai kockázat esetén akár le is nullázódhat. De az biztos, hogy hatalmas volatillitással kell számolnia annak, aki ezekbe az eszközökbe fektet.