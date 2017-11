A Kreml megkérte az orosz cégeket, hogy írjanak jó híreket

A hét oldalas dokumentum pontos iránymutatásokat tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy milyen cikkeknek kellene megjelenni a munkahelyteremtésről, tudományos eredményekről és infrastruktúra-fejlesztésekről, főként olyan projektekben, amelyek állami támogatással valósulnak meg. Ráadásul nem csak a témát, hanem a publikációk formáját és a heti ütemezést is megszabta a Kreml abban a dokumentumban, amelyet 45 energetikai és közműcégnek küldött ki az orosz Energiaügyi Minisztérium a múlt hónapban, köztük olyan nagyvállalatoknak, mint a Rosznyefty, a Lukoil vagy a Novatek. A cégek közül csak 17 van állami tulajdonban, 28 magánkézben lévő vállalat, a dokumentumot ezeknek a cégeknek a PR- és a kormányzati kapcsolatokért felelős vezetői kapták meg, október 12-én pedig Moszkvában az Energiaügyi Minisztérium látták vendégül az érintett vezetőket, hogy személyesen is átbeszéljék velük a kormányzati PR-kampányt.Az emberek többségének élete nyugodtabb, kényelmesebb lett Oroszországban, de sok ezzel kapcsolatos jó példa elkerülte a média figyelmét, a feladatunk az, hogy kreatív megközelítéssel kiválasszuk ezeket a témákat és a média figyelmébe ajánljuk. A kormány a győzelmeket és az eredményeket szeretné kihangsúlyozni, áll a dokumentumban.A kormány PR-terve nem bízza a 45 cég fantáziájára, hogyan kellene kinéznie az eredményeket méltató híreknek, egy kilenc pontos listát is tartalmaz, olyan példákkal, amelyekhez hasonlót kellene produkálnia a vállalatoknak. Olyan híreket szeretne látni az orosz vezetés, ahol be lehet számolni olyan történetekről, ahol állami segítséggel sikerült kilábalni a válságból, vagy létrehozni modern kapacitásokat ezáltal munkát adva a helyieknek. A jó példák között sorolnak olyanokat, mint amikor az orosz állami bank, a Sberbank 700 főt vett fel Togliattiban, vagy annak a cégnek a példáját, amely a kalinyingrádi régióban szervezett fesztivált hallássérültek számára, de a cherkesski sportcentrum megépítésé is szerepel a listán, de egy termelési rekord is felfért a kilences listára, Jevgenyij Kozmin és csapata ugyanis idén júliusban 1,6 millió tonna szenet bányászott ki egy nyugat-szibériában bányában, ami havi rekordnak számít.A kormányzat iránymutatások szerint minden héten, hétfőnként, legkésőbb kedd reggel pozitív hírekkel kell jelentkeznie a 45 cégnek, a formátum is adott, olyan sajtóközleményeket kell létrehozni, amelyeket a média akár minimális szerkesztéssel közzé tehet. Ráadásul minden vállalatnál kell lennie egy kapcsolattartónak, aki extra információkat nyújt az újságíróknak, és aki tartja a kapcsolatot a TV-stábokkal.Az október 12-i találkozót az energiaügyi miniszterhelyettes vezette, de jelen volt az elnöki adminisztráció egyik vezetője is. Bár sem az eseményen, sem a dokumentumban sem esik szó a jövő évi választásokról, a felhívás nem titkolt célja, hogy a kommunikáció Vlagyimir Putyint támogassa a márciusi elnökválasztáson. A Reuters a hét oldalas dokumentum másolatát látta , és három felsővezetővel is beszélt a Kreml PR-akciójáról, de hivatalosan sem a Kreml, sem az Energiaügyi Minisztérium, sem az érintett cégek nem erősítették meg a hírügynökség értesüléseit.