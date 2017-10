A szakadék széléről hozták vissza az egyik legnagyobb magyar vállalatcsoportot

A díjat nyilván a vállalat eredményeivel, mindenkor prudens működésével, a hitelezőkkel, hitelbiztosítókkal és egyéb partnereivel kapcsolatos korrekt magatartásával érdemelte ki a vállalat, amelyet pénzügyi szempontból én képviselek. Hosszú út áll mögöttünk, a 2004-es krízishelyzetből éppen sikeresen felállítottuk a céget (három év veszteséges működés után ismét nyereséges lett a vállalatcsoport - a szerk.) mikor bekövetkezett a világgazdasági válság és újra kellett terveznünk mindent. Menedzsmentünk mindig az iparágra jellemző hosszú távú előre gondolkodás híve volt és még a legnehezebb időkben is az előrelátható jövőbeni piaci igényekre alapozta stratégiáját.A meglevő partnerekkel való együttgondolkodás és lépéstartás sem kis feladat manapság. Elsődlegesen ők a növekedés motorjai. Új partnerek megjelenése is megvalósult, azok azonban jellegüknél fogva, mivel egy nagyobb multinacionális csoport részei, nem jelentenek jelentős kockázati problémát a követhető átlátható működésük következtében.

Balog Béla fogadja a gratulációt a Portfolio Business and Finance konferenciáján

Lényeges kockázatok, amelyekre a konferencián is utaltam a projektjellegű megrendelőkkel vannak, még ha visszatérőek is, mivel piacaik - így pénzügyi stabilitásuk is- jellemzően bizonytalan.A megrendelések zöme folyamatos partneri megrendelés. A néhány tucat egyedi megrendelés többségénél a limit megadása, a nyitva szállítás lehetősége, elutasításra kerül. Ezeknél a cégeknél előlegekkel biztosítjuk várható követeléseinket illetve a szokványos pénzügyi kockázatkezelési eszközöket kérjük a vevőktől. Megjegyezném, hogy egy-egy ilyen ügylet egyedi értéke millió euró nagyságrendű is lehet. Esetünkben egy-egy téma nem kis kockázat.Meggyőződésem, hogy a cégeknek magukra kell szabni kockázatkezelési rendszerüket. Teljesen más elveket kell követnie egy több száz vagy több ezer vevővel működő cégnek, mint például nekünk. Ahogy említettem nálunk viszonylag kevés vevőre jut nagy kockázat, a konferencián felszólalt kollégáim pedig jóval több vevő kezelését kénytelenek megoldani.

A díj jelöltjei és a díjazott, Szász Károly

Ez egy prémium kategóriás, pénzügyszakmai díj, amelyet a vállalati szféra legkiemelkedőbb pénzügyi-gazdasági vezetői kaphatnak meg és amit idén előszőr adtak át Magyarországon is. Sok országban ez a díj jelenti a legjelentősebb elismerést, amit a vállalatok gazdasági vezetői megkaphatnak. Több országban a Credit Management Group külföldi partnerei szervezik a díjátadót és a rendezvénysorozatot is. Ez alapján született az ötlet, hogy Magyarországon is bevezessék a díjat, amivel a legsikeresebb magyarországi vállalatoknak a legkiemelkedőbb pénzügyi vezetőit tüntetik ki, az általuk felmutatott vállalati és személyes teljesítmény alapján. A díjat egy szakmai zsűri ítélte oda, amely vállalati pénzügyi szakemberekből, bankárokból, kutatókból, gazdasági újságírókból, hitelbiztosítási szakemberekből és a Magyar Creditmanagement Szövetség képviselőjéből állt.

Ismerve beszállítóink cégünkkel, mint vevőjükkel kapcsolatos eljárásait, úgy látom semmivel nem maradunk el a nyugat-európai kockázatkezeléstől. Egy kockázatkezelési rendszer bevezetési igényét és módját véleményem szerint meg kell, hogy határozzák a vevőkörrel kapcsolatos stratégiai célok. Ez nem feltétlen cégméret kérdése, de természetesen van egy méret és tőkekitettség, ami alatt a józan ész és vezetői kontroll is elegendő.Egy új megrendelő automatikusan elutasításra kerülhet a limitrendszer alapján, vagy a cég mindenkori lehetőségei szerint felülvizsgálják a limiteket, tehát adott piaci helyzetekben bevállalnak kockázatosabb vevőket? Volt-e erre példa a rendszer bevezetése óta?A cégünk kockázatvállalási hajlandósága nincs összefüggésben a vevő megítélésével. Ott ahol a nyitva szállítást (limitet) nem vállaljuk be, de az üzletet meg akarjuk csinálni, ott különböző a korábban említett előleges, részelőleges konstrukciókat alkalmazunk. Ezekben olyan megkötéseket teszünk, amellyel érdekeltté tesszük a partnert az elkészült termék elszállításában és az elszállítást megelőzően annak pénzügyi rendezésében.