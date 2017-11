A Tesla ma nem hibázhat

Azt már elárulta a Tesla korábban, hogy 26 150 járművet értékesített a harmadik negyedévben, amely 4,5 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest és egyben új rekord volt. A Tesla Model S-ből 14 065 darab, Model X-ből pedig 11 865 darab fogyott, míg a Model 3-ból 220 darab került értékesítésre. A gyártás területén viszont komoly gondjai adódtak a világ vezető elektromosautó-gyártójának. Igaz, hogy a harmadik negyedév során sikerült 25 333 darab Teslát készíteniük, viszont ebből csupán 260 darab volt Model 3-as. Ez pedig azért volt komoly probléma, mert Elon Musk, a Tesla vezére korábban a Model 3 gyártásának exponenciális felfuttatását ígérte: augusztusban 100 darabnak, míg szeptemberben 1 500 darabnak kellett volna elkészülnie. Ez a terv viszont nem valósult meg, amelyet Musk a gyártás szűk keresztmetszetével indokolt.

Nincsenek kérdőjelek - Veszteséges lesz a Tesla

A 2017-es várakozások a fókuszban

Az értékesítések

A gyártókapacitás felpörgetése

A gyártás hatékonysága

A bruttó marzs

A működési költségek

Az eredmény

A nettó likviditás

A működési cash flow

És a teljes évre vonatkozó tőkeberuházás alakulása

Tegnap az is kiderült , hogy a tervezettnél lassabb termelést az okozta, hogy gondot jelentett a Tesla és a Panasonic közös nevadai üzemében az akkumulátorok összeszerelési folyamatának automatizálás. A Panasonic vezérigazgatója, Kazuhiro Tsuga viszont elmondta, hogy a problémát hamarosan sikerül megoldaniuk, amelyet követően felpöröghet a Model 3-ba szerelt akkumulátorcsomagok gyártása, így az új modell termelése is.Mindezek fényében nagyon érdekes lesz, hogy a negyedéves beszámolóban milyen várakozásokat fogalmaz meg a Tesla menedzsmentje a Model 3 gyártásának felpörgetésével kapcsolatban. Ahogy arra is kiemelten figyelnek majd a piaci szereplők, hogy hogyan alakulnak az új modellnek a megrendelései. Az előző negyedév során Musk arról számolt be, hogy heti szinten 1800 foglalást kapnak a Model 3-ra.Az értékesítés növekedésének köszönhetően a Tesla árbevétele is emelkedhetett 2017 harmadik negyedévében, ugyanakkor nyereséges negyedévre nem számíthatnak a befektetők. Az elemzői konszenzus szerint a Tesla 300 millió dolláros üzemi veszteséget realizálhatott a negyedévben, míg az egy részvényre jutó veszteség 2,33 cent lehetett.Nagyon fontos lesz az viszont, hogy milyen várakozásokat fogalmaz a Tesla vezetése az alábbiakkal kapcsolatban: