A BKK-ügyben érintett T-Systems-vezetők egyike sem dolgozik már a cégnél

Nem maradt személyi áldozatok nélkül a nyár nagy botránya

Az ügyben érintett két vezetőt is távozott a cégtől

A nyár nagy sztorija volt, hogy nem elég, hogy gyakorlatilag pár nappal az indulás után egyből hackertámadás érte e a BKK online bérlet- és jegyvásárlási rendszerét, de a gyanú szerint illetéktelen fértek hozzá a BKK rendszerében tárolt személyes adatokhoz. A hibák természetesen a rendszer fejlesztőjét, a T-Systemset terhelik, ami nem is maradt következmények nélkül, a hwsw.hu értesülései szerint az online jegyértékesítési rendszeréért felelős két vezetőt is kirúgta a vállalat. A távozásokkal kapcsolatban a Magyar Telekom nem adott ki közleményt, de a hwsh megkeresésére a cég sajtóosztálya megerősítette, hogy a két döntéshozó egyike sem munkavállalója már a cégnek.Egyébként pont a két elbocsátott vezető volt, aki az ügy kipattanása után villámgyorsan megszervezetett sajtótájékoztatón képviselte hivatalosan a T-Systemset. Lakatos András a T-Systems állami cégekért felelős üzletági igazgatója volt, ebben a szerepében ő írta például alá a T-Systems részéről a BKK-val kötött új szerződést. Lakatos üzletága egyébként a T-Systems egyéb "rendes" részeitől szinte teljesen függetlenül működik, kimondottan a közlekedési és egyéb állami cégek beszerzéseire szakosodva. Lakatos eredetileg is a közlekedési informatikai részleget vitte a cégen belül, innen léptették elő 2016 januárjában a teljes kormányzati üzletág élére.A másik érintett akács József, a T-Systems informatikai biztonságért felelős igazgatója. Akkor ő nyújtott tájékoztatást a rendszert ért támadásokról és magyarázta meg azt is, hogy a cég miért jelentette fel az egyik hibát bejelentő fiatal diákot. Az ügyben akkor nyomozás indult, a vádat azonban később az ügyészség visszavonta, mivel a cselekmény nem veszélyes a társadalomra.