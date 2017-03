A bolgár választásoktól is függ a magyar gázellátás?

Török alternatíva

A Déli Áramlat gázvezeték tervezett útvonalopciói:

A Déli Áramlat projekt feltámasztása Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő idei budapesti találkozóján is téma volt - emlékeztetett Szijjártó az orosz RIA Novosti hírügynökség tudósítása szerint . Orosz hivatalos oldalról több jel is utal rá, hogy a Déli Áramlat projekt valóban új életre kelhet, amennyiben Bulgária garanciá(ka)t tud nyújtani.A projektet Oroszország szándéka ellenére volt kénytelen leállítani 2014-ben, miután az akkori bolgár kormány úgy döntött, nem adja ki az építési engedélyeket fekete-tengeri különleges gazdasági zónájában. A projekttel kapcsolatos bolgár aktivitást ugyanakkor már fél évvel korábban felfüggesztette a BSP vezette kabinet, részben az EU nyomására.Oroszország ekkor jelentette be azt is, hogy azzal párhuzamosan, hogy eláll az évi 63 milliárd köbméteres kapacitású Déli Áramlat gázvezeték megépítésétől, Törökország felé viszi az orosz gázt. 2015 januárjában ki is jelölték a Török Áramlat nevet viselő gázvezeték útvonalát. Az orosz vadászgép 2015 nyári - törökök általi - lelövése után azonban fagypontra jutottak az orosz-török kapcsolatok és a Török Áramlat projekt előkészítése is leállt.Bár azóta jegelte a Déli Áramlattal kapcsolatos terveket, Moszkva ezt követően sem tett le a vezeték megépítéséről, amely a Fekete-tengeren keresztül 63 milliárd köbméter földgázt szállítana Oroszországból az EU keleti végére. A Déli Áramlat újraindítása azt követően vetülhetett fel reálisan először, hogy az eredetileg a gázvezeték alternatívájaként 2014-ban hasonló tervezett kapacitással bejelentett Török Áramlat terveiben a szállítani tervezett gáz mennyiségét visszavágták, és az útvonalterveket is módosították. Az orosz-török viszony normalizálódásával újraindult a projekt, Vlagyimir Putyin pedig idén februárban jóváhagyta a Török Áramlat építéséről szóló törvényt. Az orosz álláspont szerint a Török Áramlat nem váltja majd ki teljes mértékben az Ukrajnán keresztüli európai gáztranzitot, vagyis az európai igények kielégítésében a Déli, illetve az Északi Áramlat második gázvezetékére is fontos szerep hárulhat.

Forrás: Gazprom.com

Az orosz gáz európai tranzitútvonalainak diverzifikálása Putyin és Orbán korábbi találkozóin is kiemelt témaként szerepelt a napirenden. Az uniós kormányfők közül talán a leghatározottabban Orbán Viktor több alkalommal is kiállt a gázvezetékek építése mellett, ami a fagyos uniós-orosz kapcsolatokat tekintve fontos politikai támogatást is jelentett Putyin számára.A bolgár ügyvivő kormány egyelőre nem reagált az elhangzottakra. A közvéleménykutatások szerint a Bolgár Szocialista Párt (BSP) nyerheti meg a választásokat és alakíthat koalíciós kormányt, amely támogatja több nagy, Oroszországgal közös energetikai projekt felélesztését.