A CIA korábbi ügynöke kitervelte, hogyan veheti el Trump kedvenc játékát

Vegyük meg a Twittert, tiltsuk ki Trumpot!

Ha a Twitter vezetői nem kapcsolják le Trumpot, akkor az egész rajtunk múlik. Trump bebizonyította, hogy a Twitter veszélyes fegyver, egy sima twitter-üzenettel nemzetközi kapcsolatokat és szövetségeseket tehet tönkre. Mindemellett Trump a hadsereg főparancsnoka, így bármikor felveheti a telefont és elrendelhet egy nukleáris csapást. Igaz, a döntést (egyelőre) nem vehetjük el tőle, de a Twitter fiókját kitörölhetjük, csökkentve az esélyét egy esetleges háború kirobbanásának. Egy milliárd dollár kis ár ahhoz képest, amit egy nukleáris háború okozna.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. augusztus 11.

Eleinte még furcsa volt, azonban mostanra már mindenki kezd hozzászokni, hogy a Trump-adminisztráció egyik legfontosabb kommunikációs eszköze a social media, azon belül is a Twitter, az amerikai elnök előszeretettel posztol politikáról, gazdaságról, vagy bármiről, ami éppen eszébe jut, amivel nemegyszer jó nagy kavalkádot okozott a piacokon.Ez persze rengeteg ember ellenszenvét váltotta ki, hogy az amerikai elnök egy 140 karakteres üzenettel akár egy háborút is kirobbanthat. Így volt vele egy ex-CIA ügynök, Valeria Plame Wilson is, aki nemrégiben úgy döntött, hogy crowfunding segítségével megpróbál 1 milliárd dollárt összegyűjteni, annak érdekében, hogy többségi tulajdonrészt szerezzen a Twitterben, és ki tudja tiltani Trumpot a közösségi média oldalról.-írta ki ez ex-ügynök a crowfunding oldalra #BuyTwitter #BanTrump hashtegekkelWilson nyomatékosítva szavait Trump egyik tweetjét is kiposztolta, ahol az elnök arra szólítja fel Észak-Koreát, hogy okosan cselekedjenek, mivel minden katonai eszköz rendelkezésre áll egy esetleges csapáshoz.Wilson még 2005-ben hagyta ott a CIA kötelékét, miután a Bush-adminisztráció alatt az egyik tisztviselő felfedte a kilétét, miközben Wilson már két éve beépített ügynökként szolgált. Ez egyébként valószínűleg egy megtorlás volt azok után, hogy Wilson férje, egy egykori diplomata, nyíltan kritizálta Bush iraki háborúra irányuló törekvéseit.Wilson a gofundme nevű oldalt választotta az 1 milliárd dollár összegyűjtésére, azonban még messze a cél, ugyanis a pontosan egy hete kezdődött gyűjtésen eddig 32 746 dollár jött össze. Az oldalon egyébként azt is látni, hogy ki mennyi pénzt dobott bele a közösbe, amiből az derül ki, hogy az összes 939 adakozó közül a legtöbben 20, vagy 50 dollárt fizettek azért, hogy kitiltsák Trumpot a Twitterről, míg a legnagyobb összeg pedig amit láttunk 100 dollár volt.

A Twitter-sztori

Nagyra nőtt a Twitter

Árfolyam

A céget 2006 márciusában alapította Jack Dorsey, Evan Williams Biz Stone és Noah Glass, négy hónappal később pedig már el is indították az internetes oldalukat. A Twitter közösségépítő-és mikroblog-szolgáltatásokat kínál felhasználóinak. Jelenleg már több mint 500 millió felhasználóval rendelkezik, a havonta aktív felhasználók száma pedig meghaladja a 200 millió főt, akik napi szinten közel 350 millió bejegyzést tesznek. ma a Twitter már a tíz legnézettebb internetes oldal közé tartozik a világban.Kezdetben csak 140 karakteres bejegyzésekkel kommunikálhattak a felhasználók, 2010-ben azonban átalakulást hirdetett meg a cég, ezt követően pedig már fényképeket és videókat is feltölthettek a felhasználók. 2012-ben 317 millió dolláros bevételt könyvelt el a vállalat, a nettó eredmény szintjén pedig közel 80 millió dolláros vesztesége volt, ami 2016-ra már 2,89 milliárd dolláros árbevétel mellett 456 millió dolláros veszteségre duzzadt.2013. november 7-én kezdődött meg a New York-i tőzsdén a kereskedés a Twitter papírjaival, ami a Facebook és a Google után a harmadik legnagyobb tőzsdei kibocsátás volt a tech szektorban. A papírok 45,1 dolláron indítottak, ami 73 százalékos emelkedésnek felelt meg a kibocsátási árhoz képest. Innen egy meredek emelkedést láthattunk, 2014 januárjában mindenkori csúcsra, egészen 69 dollárig emelkedett az árfolyam, onnan pedig kisebb nagyobb hullámvölgyek után egy lejtmenet kezdődött, jelenleg már 17 dollár környékén kereskednek az internetes vállalat papírjaival.

Piaci kapitalizáció

A Twitter piaci kapitalizációja a tőzsdére lépéskor közel 25 milliárd dollár volt, majd az árfolyam szárnyalását követően egészen 40 milliárd dollár fölé ugrott, majd mostanra egészen 12,5 milliárd dollárig esett vissza, ami pont a fele, mint amennyi a tőzsdére lépéskor volt.

Mennyi az annyi?

Wilson 1 milliárd dollárt tervez összegyűjteni, ami ugyan a többségi tulajdon megszerzésére nem elég - hiszen az 6,25 milliárd dollár lenne a jelenlegi árfolyamon- így első körben a cél az lehet, hogy nagytulajdonos legyen, és ezzel befolyásolhassa a céggel kapcsolatos döntéseket. Persze azt érdemes megemlíteni, hogy egyelőre mindössze 32 ezer dollárt sikerült összegyűjteni egy hét leforgása alatt, így egyelőre elég elérhetetlennek tűnik az 1 milliárd dolláros cél.