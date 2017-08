A fél világ a zsebében volt, most a túlélése is kétséges - Az árupiacon forgandó a szerencse

A kuponkifizetés jelentőségét alapvetően új szintre emelte, hogy a Noble az előző héten profitfigyelmeztetés keretében 1,8 milliárd dolláros második negyedéves veszteséget jelentett be a folyamatos kihívást jelentő működési környezetre - egyebek mellett az alacsony marginokra és a szükséges likviditás biztosításának nehézségeire hivatkozva. Egyúttal további eszközértékesítési és drasztikus, munkaerejének kevesebb mint felére csökkentését célzó leépítési terveket ismertetett

a társaság piaci értéke 550 millió dollárra csökkent, míg fénykorában, a 2010 körüli csúcson a 10 milliárd dollárt is elérte.

Átmenetileg lélegzethez jutott a fojtogató adósságok alatt nyögő Noble Group, miután a Reuters értesülései szerint rendben teljesült a vállalat 2020-as lejáratú kötvényei után a múlt szombaton aktuálissá vált mintegy 40 millió dolláros kuponkifizetés. A befektetők élénk figyelemmel követték a kifizetés teljesülését, már csak azért is, mert júniusban a társaság elhalasztotta az úgynevezett örökjáradékos kötvényének kuponkifizetését, ami eladási hullámot váltott ki. Noha az 1,2 milliárdos kötvényállomány kamatainak kifizetése után a kötvénytulajdonosok megkönnyebbülhettek, ezzel együtt a Noble hosszabb távú adósságfizetési képessége, de egyáltalán, jövőbeli működése is erősen kérdéses maradt.- mindez részvényeladási hullámot indított, az árfolyam mintegy 50 százalékkal rekord mélységbe (0,295 szingapúri dollárra) zuhant a szingapúri tőzsdén, a 2020-as kötvény árfolyamához (32%) hasonlóan. Ezt követően ugyan a papír felfelé korrigált (szerdán 0,38 szingapúri dolláron fejezte be a kereskedést), ezzel együtt elmondható, hogyA Noble-részvény történelmi csúcsa 2011-ben volt, ekkor 17 szingapúri dollárt is adtak darabjáért. Azóta azonban az árfolyam hatalmasat zuhant az elmúlt évek árupiaci árcsökkenéseivel párhuzamosan.

Forrás: ThomsonReuters

Ráadásul a hitelminősítő szerint adott körülmények között a társaság akár kedvező feltételű hitelfelvétel mellett is dönthetett volna.

Így elsősorban az észak-amerikai gáz és áram üzletág értékesítése már azzal a következménnyel járhat, hogy a bankok és más finanszírozók támogatása "korlátozottá válhat", ez pedig már a működéshez szükséges készpénzmennyiséget is érintheti.

A Noble gyakorlatilag egy marketingirodává válik, semmi többé

A Noble úgy kalkulál, hogy az egyesült államokbeli gáz és árampiaci üzletága, továbbá a (leginkább működőtőke-igényes) olaj és olajtermék üzletága tervezett értékesítése kiutat jelenthet kínzó adósságából; az eszközértékesítési program révén 800 millió-1 milliárd dolláros bevételre számít a következő két évben. A tervek elvileg megnyugvást is hozhatnának a hongkongi székhelyű vállalat befektetői, hitelezői és ügyfelei számára. Ahogyan azonban arra az S&P Global Ratings rávilágított, félő, hogy ezek a tervezett eszközértékesítések nem lesznek elegendők a célok eléréséhez.Ehhez azonban vélhetőleg célszerű lett volna jobban egyben tartania kiterjedt üzleti birodalmát. Az adósság csökkentését célzó erőfeszítések részeként a társaság már eddig is több üzletágát értékesítette. Jegyzetében az S&P is felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalat már értékesített jónéhányat a leginkább profitabilis eszközeiből, ami egy kevésbé diverzifikált és potenciálisan jóval volatilisebb portfólióval hagyta a társaságot.Ráadásul mindezek után nagyjából elfogytak a nagyobb, a piacon pénzzé tehető eszközök, vagyis az ilyen bevételszerzésnek már nagyon csekély a valószínűsége a CreditSights elemzője, Anfy DeVries szerint.- fogalmazott a HSBC korábbi globális árupiaci finanszírozási egységének feje, Jean-Francois Lambert a Bloombergnek még az S&P jegyzetének megjelenése és az árfolyam zuhanása előtt.Az S&P egyúttal változatlanul hagyta a Noble CCC+ besorolását az újabb leminősítésre utaló negatív kilátással, mivel indoklása szerint "a váratlanul nagy veszteség" is rávilágít arra, hogy "folyamatosan romló profitabilitás és likviditási kényszer" figyelhető meg a társaságnál, a menedzsment pedig azt valószínűsíti, hogy a "társaság likviditása, működő tőkéje és üzleti tevékenységének finanszírozása valószínűleg továbbra is korlátozott marad". (Az S&P még májusban bóvli kategóriába minősítette le a társaság adósbesorolását, a fizetésképtelenné válást is kilátásba helyezve.)

Forrás: shutterstock

Az Iceberg Research még 2015-ben gyanúsította meg a Noble-t azzal, hogy dollármilliárdokkal értékelte túl eszközeit, amit a Noble akkor tagadott. Ugyanebben az évben a PricewaterhouseCoopers a nemzetközi számviteli szabályokkal összhangban lévőnek találta a Noble gyakorlatát. És nagyrészt ez, pontosabban a hosszú távú szénkereskedelmi szerződések átértékelésének kényszere vezetett a második negyedre jelentett 1,8 milliárd dolláros veszteséghez is.

A Noble Group problémái azonban nem mostanában kezdődtek. A vállalat már több mint két éve válságban van, amit masszív veszteségek, leírások, leminősítések, az esetleges fizetésképtelenséggel kapcsolatos erősödő aggályok, a menedzsment lecserélése, és mindenekelőtt azon vádak jelezték, amelyek szerint a cég a számviteli standardok helytelen alkalmazásával a valósnál jóval nagyobb értékűnek tüntette fel bizonyos szerződéseit.Az eszközök elszámolt értékvesztése 1,25-1,30 milliárd dollár egyszeri veszteséget jelent az eredményekben, ami a társaság indoklása szerint egy, a korábbinál "sokkal konzervatívabb mérlegértékelésen" alapul.Míg a társaság riválisai, így a Glencore sikeresen kilábalt a 2015-2016-os árupiaci pangásból, addig a Noble-nek a jelek szerint nem sikerült ugyanez.

Forrás: BP, Energy Outlook 2017

A Noble a tökéletes viharral néz szembe - míg működését egyre kevésbé képes finanszírozni, az ügyfelek és a bankok igyekeznek csökkenteni felé való kitettségüket, miközben értékes humán erőforrásokat veszített. Egyszerűen nem lehetséges ebből a csapdából a szabadulás

A Noble pedig már a következő időszakban további jelentős adósságlejáratokkal néz szembe, egyebek mellett egy 380 millió dollárnyi, 2018 márciusában lejáró elsőbbségi kötvényállomány, illetve egy 2018 májusában esedékessé váló, összesen 1,1 milliárd dolláros rulírozó hitel és hosszú lejáratú hitel törlesztése formájában a Fitch Ratings júniusi jelentése szerint. A Noble kiterjedt erőfeszítései ellenére is elképzelhető, hogy mindez nem lesz elég a túléléshez, tekintettel az alkalmazottak tömeges távozására, a cég romló mérlegére és a 3 milliárd dollárt meghaladó adósságállományra.- fogalmazott az Iceberg egyik képviselője.A korábban a fémek, mezőgazdasági termékek, olaj, földgáz, vasérc és szén piacán is nagyjátékosnak számító vállalat alapítása után mintegy három évtizeddel tehát véget ért egy korszak a Noble Group életében. A szingapúri tőzsdén listázott Noble fénykorában a cukormalmoktól szénbányákig szinte bármilyen felvásárlási célpontra "tüzelt", sikerrel konkurálva a nagy rivális Glencore-ral is. Most azonban a világ nem olyan rég még egyik legnagyobb nyersanyagpiaci szereplője fokozatosan leépíti önmagát és feladja globális ambícióit a túlélésért folytatott küzdelmében.