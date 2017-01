A GM nagyon igyekszik Trump kedvében járni

A General Motors gyorsan elkölt 1 milliárd dollárt

A General Motors is engedhet Trump nyomásának és már kedden bejelentheti, hogy 1 milliárd dollárt fektet be több amerikai gyárában annak érdekében, hogy közel ezer új munkahelyet hozzon létre az USA-ban.A lépésre azt követően kerül sor, hogy Trump január 3-án a Twitteren bírálta a vállalatot azért, mert a Mexikóban gyártott modelljét, a Chevy Cruze-t adómentesen viszi az Egyesült Államokba. Trump akkor jelezte, az autókat vagy az USA-ban kellene gyártani, vagy a GM-et jól meg kellene adóztatni.Nem késett sokat a GM válasza, amiből kiderül, hogy Trump már megint benézett egy sztorit, azok a Cruze-ok ugyanis, amiket az USA-ban adnak el, mind az USA-ban is készülnek, a mexikói üzemben azokat az autókat gyártják, amelyeket nemzetközi piacokra szánnak.A GM ugyan már korábban jelezte, hogy nem fogja felülvizsgálni a nemzetközi gyártásra vonatkozó terveit, a mostani lépéssel viszont egyértelműen szeretnének Trump kedvében járni.Eredetileg az amerikai autógyártó azt tervezte, hogy 1,6 milliárd dolláros beruházással új mexikói egységet húz fel a Ford Focus gyártása érdekében, később ezt a korábbi döntését írta felül alapjaiban. A Focus modelleket az új terv értelmében a már meglévő gyárban, Hermosillóban állítják elő a cég eredményességének javítása érdekében.Lényegesebb ugyanakkor, hogy az új tervek szerint a michigani Flat Rockban hajt végre 700 millió dolláros fejlesztést és hoz létre közvetlenül 700 új munkahelyet, vagyis Trump akaratával összhangban inkább odahaza ruház be. Az új egységben egyébként elektromos és önvezető járműveket fognak gyártani, valamint a Ford Mustang és Lincoln Continental modelleket. A cég szerint a lépés a 2020-ig meghirdetett 4,5 milliárd dolláros beruházás része, mellyel az elektromos technológia alkalmazását fejlesztenék.