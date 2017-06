A legnagyobb guruk tippjei - Ebbe fektess idén!

Brian Rogers, elnök, T. Rowe Price

Rogers egyik kedvenc részvénye a Bed Bath & Beyond (BBBY). Az 1971-ben alapított amerikai áruházlánc az Egyesült Államokban, Puerto Ricóban, Mexikóban és Kanadában van jelen üzleteivel, tavaly 12,2 milliárd dollár árbevételt és 685 millió dollár adózott eredményt ért el. Az áruházlánc részvényárfolyama idén már több mint 10 százalékot esett, ami elsősorban az online üzletek előre törésének tudható be. Rogers szerint az Amazon minden kereskedelmi cégtől piaci részesedést szerez, de nem fog kivégezni minden szereplőt, ráadásul a vállalat részvényei olcsók, és az ingatlanpiaci ciklus felívelő szakasza a Bed Bathnak is kedvező. A T. Rowe Price azzal számol, hogy a mostani pénzügyi évben 4,3 dollár lesz a Bed Bath egy részvényre jutó eredménye, és mivel az árfolyam 36 dollár közelében áll, a vállalat részvényei valamivel 8 feletti P/E rátán forognak, ami kifejezetten olcsó. A cég papírjaival kapcsolatban egyébként nem túl optimisták az elemzők, 1 vétel, 19 tartás és 6 eladás ajánlás érkezett a Bed Bath papírjaira.

Rogers másik kedvence a 21st Century Fox, amelyiknek az árfolyama egy március vége óta tartó esést követően ott áll, ahol tavaly év végén, miközben az általános piaci raliban a médiacégek árfolyamai is felfelé meneteltek. Több tényező is nyomás alatt tartja az árfolyamot, többek között az, hogy a Rupert Murdoch által irányított cég még mindig nem kapott engedélyt a brit Sky megvásárlására, erre azonban az év második felében sor kerülhet, azt követően pedig saját részvény vásárlásba kezdhet a cég. A vállalat részvényeit 15 elemző vételre, 10 pedig tartásra ajánlja, nincs azonban olyan elemző, aki eladásra ajánlaná a 21st Century Foxot.

William Priest, vezérigazgató, Epoch Investment Partners

Priest a CyberArk Software részvényeit említette a kedvencek között, a biztonságtechnikai cég piaci részesedése 25 százalék a vállalati szegmensben, a cég azonban tovább növekedhet, ha a vállalatok egyre inkább külső kibertámadásokkal szembesülnek. A CyberArk a szektortársakkal szemben már most is nyereséges, amit részben a költségek alacsonyan tartásával érnek el. Az Epoch becslése szerint akár 65 dollárt is érhetnek a cég részvényei, közel 40 százalékkal többet, mint most. Az elemzők egyébként optimisták a cég papírjaira, 14-en vételre, hatan tartásra ajánlják, egy elemző pedig eladásra ajánlja a CyberArk részvényeit.

Priest a kedvenc részvények között a Walt Disney-t is említette, a világ vezető szórakoztatóipari vállalatában az Epoch vezérigazgatója szerint az a sztori, hogy leválaszthatják a nagy televíziós csatornákat, az ESPN-t és az ABC-t, így a Walt Disney létrehozhatna egy prémium szórakoztatóipari céget és egy lassabb növekedésű televíziós vállalatot, más-más részvényesi bázissal. Priest szerint a cég feldarabolása jót tenne a Disney részvényárfolyamának, alap esetben az Epochnál a mostaninál közel 18 százalékkal magasabb, 125 dolláros árfolyamot várnak, miközben nem számítanak arra, hogy a mostani szintekről érdemben esne az árfolyam. A Walt Disneyt az elemzők is szeretik (18 vétel, 12 tartás, 1 eladás).

Jó vétel lehet a Johnson Controls is, a vállalat tavaly egyesült a Tycóval, ezzel a világ egyik legnagyobb ipari konglomerátuma jött létre. A Johnson Controlsban a sztori az, hogy a Tycóval együtt jelentős költségszinergiákat érhet el, emiatt a következő 2-3 évben jelentősen emelkedhet a cég profitja, ezzel párhuzamosan pedig az árfolyam több mint 50 százalékkal kerülhet feljebb. A Jonson Controls papírjait az elemzők is kedvelik (9 vétel, 8 tartás, 0 eladás), a célárak átlaga 16 százalékkal áll magasabban, mint a jelenlegi árfolyam.

Jeffrey Gundlach, vezérigazgató, DoubleLine Capital

Gundlach szerint a befektetőknek érdemes csökkenteniük az amerikai, és növelniük az európai és a feltörekvő piaci kitettségüket, utóbbi kapcsán az iShares MSCI Emerging Markets ETF-et ajánlja.

Ha alacsony kockázatú de relatíve magas hozamú kötvénybefektetést szeretnénk, akkor a Putnam Premier Income Trust nemzetközi kötvényalapot érdemes megnézni.

Gundlach szerint hosszú távon továbbra is jó vétel az indiai piac, iShares MSCI India ETF-en keresztül lehet megvenni, azonban ennek az árfolyama év eleje óta több mint 20 százalékot emelkedett, így érik egy korrekció, ami ha bekövetkezik, Gundlach szerint érdemes újra beszállni.

Meryl Witmer, tulajdonos, Eagle Capital

Az Eagle Capital tulajdonosának egyik kedvenc részvénye a Dollar Tree, az olcsó árukat forgalmazó kiskereskedelmi láncé Witmer szerint az egyik olyan hagyományos kiskereskedelmi modell, ami működik, talán az Apple és a Costco üzletein kívül, ráadásul olyan alacsony áron, jellemzően egy dollárért vagy az alatt adja a termékeit, hogy az Amazon terjeszkedése sem veszélyezteti. A Dollar Tree 2015-ben vásárolta meg versenytársát, a Family Tree-t, előbbinek közel 6400, utóbbinak pedig közel 8000 üzlete van, ezek száma azonban a következő években tovább emelkedhet. A Dollar Tree lánc fontos készpénztermelő, és ha a Family Tree eredményei is javulnak, akkor a profit tovább emelkedhet a következő években. Az árfolyam emelkedését egyrészt az organikus profitbővülés okozhatja, de a vállalati adókulcsok esetleges csökkentése is pozitívan hathat.

Witmer szerint a Howden Joinery részvényeiben is van fantázia, a konyhabútorokat és konyhai berendezéseket gyártó cég nettó készpénzállományon ül, a cash flowjából finanszírozza a terjeszkedést, ezen felül osztalékot is fizet, a sztori egyik része pedig az, hogy a Howden részvényeket is visszavásárol. Az Eagle Capital szerint a Howden árfolyama a harmadával is magasabb lehet néhány éven belül.

Scott Black, alapító, Delphi Management

A többek között szenzorokat és vezeték nélküli antennákat gyártó, izraeli Tower Semiconductor részvényeivel a Nasdaq-on lehet kereskedni, Black szerint azért iszgalmasak a vállalat papírjai, mert a cég árbevétele és profitja is két számjegyű mértékben emelkedhet idén, és a vállalat részvényei 12,4-es P/E rátán forognak, vagyis olcsóbbak, mint a szélesebb piac, ráadásul a következő évi várható profittal számolva már csak 10 körüli P/E ráta adódik.

Érdekes lehet még az Ichor Holdings részvénye is, a vállalat árbevétele több mint 40, egy részvényre jutó eredménye pedig több mint 50 százalékkal emelkedhet idén, az idei profittal számolva 12,2-es, a jövő évivel kalkulálva pedig 10,4-es P/E rátán forognak a cég részvényei.