Bár a kereskedés utolsó szakaszában javult a befektetői hangulat az Egyesült Államokban, mégis elmondható, hogy 2017 eddigi leggyengébb teljesítményét nyújtották a vezető részvényindexek. A Dow Jones, amely napon belül 223 pontos mínuszban is járt, végül 0,6 százalékos eséssel fejezte be a napot. Az S&P 500 értéke szintén 0,6 százalékot, míg a Nasdaq értéke több mint 0,8 százalékot esett.

Amerikát sem kímélik a befektetők 2017.01.30 18:54

Hétfőn kifejezetten rossz a hangulat az amerikai részvénypiacokon is, amely elsősorban Donald Trump péntek esti döntéseivel magyarázható. Az amerikai elnök többek között hét muzulmán ország állampolgárainak beutazását tiltotta meg az Egyesült Államokba, amely komoly indulatokat váltott ki. Ráadásul a jelek szerint a protekcionista, "America first" vetületű döntések folytatódnak, amelyek a külkereskedelmen keresztül akár a gazdasági növekedést is visszahúzhatják.

Nem csoda tehát, hogy a Dow Jones és az S&P 500 értéke is közel 1 százalékot esett, ekkora, negatív irányú napon belüli elmozdulásra pedig tavaly október óta nem volt példa. A technológiai cégeket tömörítő Nasdaq teljesít a leggyengébben a meghatározó tengerentúli tőzsdék közül, az értéke több mint 1,1 százalékot esett. Ebben szerepe lehet annak is, hogy Trump kitiltási rendelete kifejezetten hátrányosan érinti a technológiai cégeket, amelyek rengeteg olyan munkavállalót alkalmaznak, amelyek a tiltásban szereplő muzulmán országokból érkeztek.